Allianz Parque recebe ‘Cabaré com Leonardo, Bruno & Marrone’

Três grandes nomes da música sertaneja estão na estrada e arrastando uma multidão para uma grande festa. Os cantores Leonardo, Bruno & Marrone se uniram recentemente para levar a turnê do consagrado projeto “Cabaré” às principais cidades do Brasil e acabam de confirmar uma grande novidade aos fãs.

Os artistas se apresentam neste sábado (16/04), no Allianz Parque, em São Paulo, para celebrar essa longa amizade e parceria. Para receber esta apresentação, a arena receberá um formato especial: o gramado receberá mesas e cadeiras para proporcionar ao público a melhor e mais confortável experiência. Esta é primeira vez em que os três se encontram no palco para uma turnê.

Com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos protagonizam um espetáculo repleto de alegria, energia, emoção e muito romantismo. Aliás, a performance é interligada principalmente pela tradicional resenha descontraída e cheia de risadas entre amigos.

No repertório, Leonardo, Bruno & Marrone selecionaram um verdadeiro best of da carreira deles, com hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja, além de revisitar sucessos das últimas quatro décadas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

Em aproximadamente 2h30 de show, o trio desfila clássicos como “Ainda Ontem Chorei De Saudade”, “Evidências”, “Cabecinha No Ombro”, “Fuscão Preto/Pinga Ne mim”, “Eu Não Sou Cachorro Não”, “Garçom/Dama De Vermelho”, “Não Aprendi Dizer Adeus”, “Dormi Na Praça”, “Talismã”, “Boate Azul”, “Choram As Rosas”, entre outros.

Apesar da grande procura, ainda há ingressos à venda pelo site https://turnecabare.uhuu.com e pontos autorizados.

TOUR CABARÉ 2022 – A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.



Figurando entre os principais nomes da música sertaneja no Brasil, Leonardo, Bruno & Marrone criaram uma legião de fãs por todo o país com seus hits e prometem uma maratona de shows da melhor qualidade para o público.



Os artistas não pouparão esforços para protagonizarem um show perfeito e seguindo a linha musical que faz a felicidade dos seus fãs, que sempre demonstram o carinho durante todos os anos de carreira.

O projeto “Cabaré” é uma realização da Opus Entretenimento e, até o momento, tem as seguintes datas confirmadas:

16/04 – Allianz Parque – São Paulo (SP)

13/05 – Jeunesse Arena – Rio de Janeiro (RJ)

28/05 – Expotrade/Curitiba Country Fest – Curitiba (PR)

11/06 – Arena BRB – Mané Garrincha – Brasilia (DF)

23/07 – Arena Eurobike – Ribeirão Preto (SP)

27 a 30/11 – Navio Cabaré

O PROJETO CABARÉ – Criado em 2016, com muito empenho, o projeto Cabaré tem como anfitrião o cantor Leonardo. A primeira fase foi um sucesso absoluto, foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.



Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs “Cabaré?” e “Cabaré? Night Club”, que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias. Um projeto que marcou a história na música sertaneja.

O sucesso do grande encontro “Cabaré?” ultrapassou as expectativas e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

Todas as apresentações respeitarão as leis e recomendações sanitárias vigentes em cada cidade ou Estado determinadas no combate ao Covid-19. Os fãs devem atentar-se às informações disponíveis no site ou nas redes sociais da Opus Entretenimento.