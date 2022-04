As melhores flores para presentear e ter em casa

As flores são presentes especiais para diversas ocasiões. No Brasil, é costume presentear com flores em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, o Dia das Mães e o Dia das Mulheres. Além disso, usar flores para decorar a casa traz inúmeros benefícios: além do aroma natural, elas ajudam a melhorar o humor, reduzem o estresse e podem até aumentar a concentração! Mas é preciso ficar atento, porque os impactos ambientais da indústria das flores podem ser preocupantes.

Impactos ambientais da produção das flores

De acordo com a plataforma de reflorestamento Tree Nation, as emissões de carbono associadas à produção de flores de corte chegam a três quilos por unidade. A indústria global de flores movimenta cerca de 64,5 bilhões de euros por ano, e a maior parte das flores comercializadas em floriculturas e mercados é importada. A combinação entre transporte e energia, utilizada para refrigerar as flores e manter o cultivo em estufas, gera enorme impacto no meio ambiente.

O processo de refrigeração durante o transporte faz com que os caminhões queimem ainda mais combustível e emitam mais dióxido de carbono na atmosfera. Em média, os caminhões refrigerados consomem cerca de 25% a mais de combustível do que os não refrigerados.

Além disso, há o problema dos agrotóxicos e pesticidas sintéticos, que causam impacto na água, no solo e na biodiversidade. A indústria de flores de corte é uma das maiores consumidoras de pesticidas do mundo! Por isso, é importante saber a procedência e os métodos de cultivo das flores que você compra, priorizando a produção local e orgânica.

Outra questão levantada por ambientalistas é a pouca vida útil de flores de corte e buquês. Sempre que possível, presenteie com plantas que possam ser cultivadas em jardins ou vasos, dando preferência a vasos de barro ou bambu. Os vasos de plástico, além de prejudiciais ao meio ambiente, também podem atrapalhar a respiração da planta e, por consequência, o seu crescimento.

Para piorar, os buquês de flores são geralmente embalados em plásticos, que, mais tarde, formarão os microplásticos? um dos maiores problemas ambientais que a humanidade tem enfrentado. Se, ainda assim, você optar por presentear com um buquê, peça para que as flores sejam embrulhadas em papel-manteiga e amarradas com barbante.

Benefícios de ter flores em casa

Melhoram o humor

Há uma razão pela qual flores e plantas são presentes populares para pessoas que estão se sentindo mal. Olhar para as plantas e flores todos os dias pode fazer as pessoas se sentirem relaxadas e estimular pensamentos positivos. Existem algumas plantas que têm qualidades genuínas de indução à calma, enquanto outras são simplesmente agradáveis de se olhar em sua casa.

Experimente colocar essas plantas ao redor de sua casa para aumentar a qualidade do ar e melhorar seu humor:

Lavanda

Babosa

Geébera

Rosas

Lírio-da-paz

São boas para a saúde mental

Como parte do autocuidado para ajudar a melhorar a saúde mental, comprar um buquê de flores para guardar no corredor ou na mesinha de cabeceira, onde você pode vê-las todos os dias, pode fazer uma grande diferença na sua vida. Estudos comprovam que existe uma relação estreita entre natureza e saúde mental, e que o contato diário com plantas e flores pode reduzir sintomas de depressão, estresse e ansiedade.

O perfume de certas flores também pode ajudá-lo a se sentir mais relaxado e feliz em geral. Seu sentido do olfato também está conectado à sua memória, então se você cheirar um ramo de flores em sua casa enquanto está relaxado, você sempre se sentirá calmo quando se lembrar desse cheiro.

As seguintes plantas e flores são conhecidas por ajudar a melhorar a saúde mental:

Rosas

Íris

Crisântemo

Lisianto

Jasmim

Ajudam a dormir melhor

As flores podem ser um ótimo auxílio natural para dormir. Se você sofre de insônia, experimente cultivar lavanda, jasmim ou valeriana em casa. Além de lindas, elas ajudam a relaxar, aliviam a ansiedade e melhoram a qualidade do sono.

Flores para cada ocasião

Dia dos Namorados

Rosas vermelhas: paixão

Rosas brancas: amor puro

Rosas amarelas: amizade

Rosas cor-de-rosa: admiração

Aniversário

Rosas amarelas: amizade

Cravo: gratidão

Crisântemo: amor

Gerânio: conforto e verdadeira amizade

Jasmim: graça e elegância

Orquídea: beleza, sabedoria

Dia das Mães

Amor-perfeito: recordações

Copo-de leite: paz, sagrado

Margarida: alegria

Lírio: doçura, amor puro

Girassóis anões: adoração

Gérbera: jovialidade, energia, sensibilidade

Girassol: fortuna.

Tulipas vermelhas: declaração de amor

Tulipas amarelas: um sorriso com sol

Violeta: modéstia e simplicidade

Magnólia: amor à natureza

Dia das Mulheres

Azaleia: feminilidade

Dália: união

Jasmim: elegância, doçura

Lisianto: romance, casamento

Lótus: proteção e amor

Tulipa: prosperidade, independência

Flores para cultivar em casa

Violeta

As violetas são muito populares, porque florescem o ano todo e são fáceis de cuidar. Embora não exijam muita manutenção, essas pequenas plantas frondosas às vezes ficam melhor em um recipiente que permita a irrigação pelo fundo. Se preferir usar um vaso padrão sem reservatório de água, regue cuidadosamente de cima para baixo evitando as folhas e deixe a terra secar entre as regas. Mantenha exposta à luz solar indireta.

Begônias

Se você está acostumado a cultivar begônias ao ar livre, sabe que muitas variedades são excelentes plantas de interior, florescendo quase continuamente em boas condições. Para florescer bem, ela precisará de um local bem iluminado, mas não a coloque muito perto de uma janela, porque ela poderá ser prejudicada pela corrente de ar. Regue regularmente e mantenha exposta à luz solar.

Bromélia

As bromélias se dão bem em situações de luz forte. Não precisam de muita água, mas quando são bem regados, deixam a água ficar presa entre as folhas, onde será lentamente absorvida. Mantenha à exposição de luz solar indireta e regue regularmente, permitindo que a água fique presa entre as folhas.

Lírio-da-paz

O lírio da paz requer pouca manutenção, sendo ideal para cultivar dentro de casa. Não requer muita luz direta e pode lidar com uma eventual irrigação excessiva ou insuficiente. Original da América Central, é uma planta de sombra que combina beleza com cuidados simples. Resiste a climas de baixa temperatura e requer umidade moderada.

Antúrio

Originária da Colômbia, esta flor é tradicional no paisagismo por sua beleza e por ser de fácil cultivo e manutenção. Deve sempre estar a meia sombra e ser regada regularmente, mas sem encharcar.