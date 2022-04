Sexta-feira Santa tem almoço no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão vai abrir, excepcionalmente, somente para o almoço nesta Sexta-feira Santa (15), das 12h às 17h, permanecendo fechado para o jantar. Nesse feriado, o evento vai ser uma opção para o almoço com muito peixe e frutos do mar. No domingo de Páscoa, o festival também vai ser uma boa dica para comer fora nessa data especial.

Nos demais dias, o horário segue a programação normal. No sábado (16), tem almoço (das 12h às 17h) e jantar (das 18h às 23h). No domingo de Páscoa (17), o Festival abre somente para o almoço, das 11h às 17h.

O cardápio do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão vem recheado com mais de 50 itens para o público comer o quanto quiser. Esse formato de atendimento, onde se pode comer à vontade muito peixe e camarão, torna exclusiva essa experiência gastronômica na cidade de São Paulo.

Entre as grandes atrações deste festival gastronômico, realizado na Ceagesp desde 2013, estão os Camarões Assados no Espeto servidos diretamente nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, preparada num tacho de mais de um metro de diâmetro. E por falar em camarões, além dos assados no espeto, também chegam às mesas Camarões de Praia com Tártaro e Limão, Camarão na Panko recheado com Catupiry e Pasteizinhos de Camarão. Isca de Peixe e Costelinha de Tambaqui também chegam à vontade nas mesas.

Peixes

Isso sem falar nas demais opções de peixes disponíveis no evento. Nesta semana, por exemplo, o Pirarucu ao Molho de Ervas Finas continua reinando soberano. O maior peixe de água doce do Brasil é o destaque da mesa quente, que ainda tem Pescada Cambucu à Meuniére, Bacalhau à Portuguesa, Caldeirada de Frutos do Mar e muitas outras opções de pratos de acompanhamento.

A mesa quente, que inclui a Paella à Marinera, ainda tem mais receitas preparadas com camarão. Entre elas, o tradicional Bobó de Camarão e o Camarão Internacional. Arroz Branco, Arroz à Grega, Pirão de Peixe, Shimeji na Manteiga, Legumes Grelhados são algumas das opções de pratos de complemento disponíveis no festival.

A mesa de saladas também chama a atenção do público pela diversidade de opções. Salada de Lula com Ervas Finas, Marisco na Casca ao Pesto, Maionese de Salmão, Ceviche de Saint Peter são apenas algumas das delícias refrescantes também para comer à vontade.

Acarajé

Na verdade, as pessoas já podem começar a comer assim que chegam ao Festival. A recepção do público é feita com Casquinha de Siri e Acarajé feito na hora. Mas tem muito mais coisas para saborear no evento, incluindo o Macarrão com Camarões no Grana Padano, entre outras receitas com massas, como o Raviolone de Bacalhau Cremoso, por exemplo.

Além de todas as delícias do cardápio diário do festival, o público também pode saborear os pratos especiais do dia. Tudo incluso. Na quinta-feira, o prato especial é a Caranguejada. Sexta-feira tem Lagosta Sapateira ao Molho Thermidor para comer o quanto quiser. Ostras Frescas à vontade é a opção de todo sábado.

Para comer à vontade todas as opções, o preço por pessoa é de R$ 119,90. Bebidas e sobremesas não estão incluídas nesse valor. Criança de até cinco anos não paga. De seis a dez, paga metade do preço. No Festival da Ceagesp, também não há cobrança de taxa de serviço.

Funcionamento

A Edição de Verão 2022 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp está quase chegando ao fim. Funciona de quinta a domingo. De quinta e sexta, o horário é das 18h às 23h (exceto nesta Sexta-feira Santa). Aos sábados, das 12h às 17h (almoço), e das 18h às 23h (jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, na altura do 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital. O acesso ao estacionamento para automóveis é feito também pelo Portão 4.

Para saber em detalhes tudo o que vai encontrar no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão, a pessoa pode conferir o cardápio completo. Quem quiser, pode optar por fazer a reserva.