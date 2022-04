Temporada de ‘Uma Aventura Congelante no Teatro – O Musical’ é prorrogada

O espetáculo “Uma Aventura Congelante no Teatro – O Musical”, com apresentações no Teatro Playcenter Family, foi prorrogado até o dia 29 de maio, em sessões aos sábados, domingos e feriados, às 17 horas. O teatro está localizado no parque indoor, no Shopping Leste Aricanduva.

Inspirado na Rainha da Neve (Frozen), a produção traz a história da princesa Elsa. Com o falecimento dos pais e a dificuldade em controlar seus poderes mágicos, ela decide se afastar da irmã Anna, fugir do reino e viver sozinha. Acompanhadas de muita música, magia, aventura e diversão, as irmãs embarcam em uma jornada sobre amizade, família e o real significado do amor verdadeiro. O espetáculo, adaptado pela Cia dos Reis, tem duração de 60 minutos e classificação livre.

Os ingressos podem ser adquiridos no caixa 10 do parque e na plataforma on-line Eventbrite por R$ 50 (inteira), R$ 25 (crianças de 3 a 12 anos) e R$ 25 (meia-entrada); nos sites parceiros Sampa Ingressos e Clubinho de Ofertas a R$ 25 (adulto e infantil). Crianças menores de 2 anos, com adulto pagante, não pagam a entrada. O espaço possui capacidade para 108 pessoas e os assentos não são marcados.

Durante o mês de maio, na compra de ingressos on-line para a peça nos sites Eventbrite e Clubinho de Ofertas, o cliente ganha um cupom de 10% de desconto no Playmania, e-commerce do parque, para ofertas a partir de R$ 100. No site também é possível acessar promoções, comprar e carregar o Playcard, cartão magnético exclusivo do Grupo Playcenter, que custa R$ 5. Com ele, o visitante tem acesso ao estabelecimento, tem total liberdade de escolher e pagar somente pelos brinquedos onde quer se divertir.

Para maiores informações, é só acompanhar o Playcenter Family no Instagram (@playcenterfamilyoficial) e Facebook (/playcenterfamilyoficial).

Serviço – Uma Aventura Congelante no Teatro – O Musical

Local: Teatro Playcenter Family – Shopping Leste Aricanduva – Avenida Aricanduva, 5.555, Vila Matilde, São Paulo, SP

Datas: 2 de abril a 29 de maio de 2022, aos sábados, domingos e feriados

Horário: 17 horas

Ingressos: Caixa 10 do parque ou on-line nas plataformas Eventbrite, Sampa Ingressos e Clubinho de Ofertas

Valores: R$ 50 (inteira), R$ 25 (crianças de 3 a 12 anos) e R$ 25 (meia-entrada)

Capacidade: 108 lugares

Classificação: Livre

Site: www.playcenterfamily.com

Facebook: www.facebook.com/playcenterfamilyoficial

Instagram: @playcenterfamilyoficial

Telefone: (11) 2721-6244