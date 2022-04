Vinícius Caveira marca seu primeiro gol como profissional do Flamengo de Guarulhos

Centroavante vive de gols! É seguindo este velho ditado do futebol que Vinícius Caveira se inspira e vai deixando sua marca por onde passa. Após os quatro gols com o Vera Cruz pelo Pernambucano, o guarulhense deixou sua marca pela primeira vez com a camisa profissional do Flamengo de Guarulhos no último domingo (24), na abertura do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, contra o União Mogi, fora de casa, ajudando o Corvo guarulhense a trazer um ponto de Mogi das Cruzes.

Cria do Rubro-Negro guarulhense e da cidade de Guarulhos, o atacante falou sobre seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. “Fico muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu de poder defender o clube da cidade onde nasci e fui criado. Fazer meu primeiro gol como profissional com essa camisa é gratificante. Só tenho que agradecer a Deus e a minha família por tudo”, resumiu.

Em Mogi das Cruzes, o Flamengo saiu na frente do time da casa, com gol do camisa 9, sofrendo, posteriormente, o empate do União Mogi que deu números finais ao jogo. Vinícius Caveira acredita que o desempenho do Flamengo foi bom por se tratar de uma estreia do Paulistão. “Por ser uma estreia e um jogo fora de casa, creio que fizemos uma boa semana de trabalho e isso nos levou a ter um bom desempenho dentro de campo”, disse Caveira.

Por fim, para a segunda rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão diante do Mantiqueira, no sábado (30), jogando em Guarulhos, Vinícius Caveira espera, novamente, balançar as redes, mas desta vez, comemorando no “quintal de casa”. “Minhas expectativas são das melhores. Temos que fazer uma boa semana de trabalho e colher os frutos no sábado diante da nossa torcida e poder sair com os três primeiros pontos, finaliza.