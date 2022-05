Shopping Bonsucesso recebe exposição ‘Belamente Grávida’ em homenagem às mães

No mês das mães, o Shopping Bonsucesso recebe a exposição “Belamente Grávida”, mostra fotográfica de Joana Darc, localizada em frente aos caixas eletrônicos 24h. As fotos retratam a maternidade, gestação e chegada dos bebês de várias mães, cada uma com um estilo único e repleto de amor.

A exibição acontece durante todo o horário de funcionamento do shopping e estará disponível até dia 31 de maio. Joana Darc, especialista nesse tipo de fotografia, estará fotografando mães e gestantes de graça nos dias 2 e 4 de maio, das 19h às 20h no local de exposição. Aquelas que tiverem interesse em participar, basta comparecer no local da exposição.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h.

Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos — SP

Horário de funcionamento do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.

Contato: (11) 2489-9690

Site

