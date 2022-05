Câmara aprova PL que implanta prontuário eletrônico em Guarulhos

Os vereadores aprovaram nesta segunda-feira (16) o projeto de lei que autoriza a implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) na rede pública de saúde de Guarulhos, de autoria da vereadora Marcia Tachetti (PP). Com maioria dos votos favoráveis, o item seguirá à sanção do prefeito Guti.

Outro item aprovado foi o PL que denomina oficialmente a atual rua Noventa e Nove, no loteamento Parque Continental, Gleba II, no Cabuçu, como rua Sonia Regina Ramos, de autoria do vereador André Alves (Cidadania).

Em primeira discussão, foram aprovadas as propostas que dispõe sobre o programa Infância sem Pornografia, referente ao respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condições de especial fragilidade psicológica, do vereador Pastor Anistaldo (PSC) e o que denomina a praça sem nomenclatura no loteamento Cidade Tupinambá, de praça Julio Takashi Shigeeda, do Professor Romulo Ornelas (PT), além da concessão de título honorífico de cidadão guarulhense a José Ricardo Alvarenga Tripoli, de autoria do vereador Geleia Protetor (PSDB).