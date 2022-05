Ex-tucano, Celestino faz reflexão sobre ações do PSDB

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta segunda-feira (16) contou com a participação do vereador Geraldo Celestino (PSC). Ex-filiado do PSDB, Celestino fez uma avaliação sobre o cenário do partido.

No que diz respeito a pré-candidatura do ex-governador João Doria (PSDB) à Presidência da República, Celestino destacou os acordos existentes que inviabilizaram a permanência do tucano no cargo estadual. “Ele tentou renunciar à candidatura, porém, havia sido feito um acordo partidário entre o vice-governador, Rodrigo Garcia que foi para o PSDB, juntamente com outros partidos”, afirmou o vereador.

Doria chegou a anunciar que não seria mais candidato à presidência e que ficaria até o final de seu mandato como governador do Estado de São Paulo. “Pressionado, ele foi obrigado a manter a candidatura para presidente”, disse.

Segundo Celestino, a interferência do ex-governador teve reflexos na legenda em Guarulhos.

“Ele não respeita seus companheiros de partido como fez em Guarulhos. Nós tínhamos um partido já constituído na cidade com presidente, diretório e três vereadores: Gilvan Passos, Lauri Rocha e eu. O Doria chegou e interviu na sigla. Tentamos fazer uma negociação, mas sem êxito”, finalizou ele.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.