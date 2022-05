Campanha de Vacinação contra a Gripe tem últimos grupos prioritários liberados

A partir desta segunda-feira (16) a vacina contra a gripe está disponível para os últimos grupos prioritários. Com isso, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, bem como caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários podem procurar uma das UBS de Guarulhos, exceto a UBS Alvorada, para receber a dose.

A vacina, que protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou o surto no final de 2021, já estava disponível para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, crianças entre seis meses e menores de cinco anos, gestantes e puérperas e para professores do ensino básico e superior. No dia 9 as doses também foram liberadas para os povos indígenas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Vale ressaltar que esses três últimos grupos fazem parte da categoria de risco, a qual inclui ainda doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas, todas crônicas, além dos portadores de diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e aqueles que possuem trissomias (síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Warkany, entre outras). Portanto, todas as pessoas com alguma dessas doenças também podem se dirigir até uma Unidade Básica de Saúde para serem imunizadas contra a gripe.

A população privada de liberdade, assim como os funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, também poderão ser vacinados a partir desta segunda-feira (16). No entanto, os grupos prioritários das penitenciárias de Guarulhos são vacinados in loco por uma equipe de profissionais de saúde, composta por uma enfermeira e cinco auxiliares de enfermagem da atenção primária. As equipes de saúde das penitenciárias também auxiliam na imunização.

Confira os endereços das UBS de Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.