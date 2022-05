Sindicato dos Metalúrgicos inicia a Campanha do Agasalho

Começa hoje (18) a campanha do agasalho do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região que seguirá até 31 de julho. As doações podem ser feitas na sede da entidade, localizada no Centro, e no Clube de Campo, no Parque Primavera.

Além das roupas de inverno como calças, blusas e outros agasalhos, podem ser feitas também doações de cobertores, meias, sapatos, luvas e toucas. A arrecadação será destinada ao Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, associações de bairro e também diretamente a pessoas em situação de rua.

“Tem muita gente em situação vulnerável ou vivendo nas ruas. Nossa campanha busca amenizar o sofrimento de quem mais precisa. Peço a quem puder que faça a sua doação”, comentou o presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça).

Participe – A campanha se vai até 31 de julho. As doações podem ser feitas na sede do Sindicato, na rua Harry Simonsen, 202 – Centro. Também no Clube, na rua Galáxia, 126 – Parque Primavera. Para doações em volume maior, os diretores do sindicato podem fazer a retirada. Saiba mais pelo telefone: 2463-5300.