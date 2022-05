Alice e o Chapeleiro promove experiência imersiva para público através de arte 3D

Uma experiência imersiva que permitirá ao público se sentir parte da mais famosa obra de Lewis Carroll. Essa é a proposta da arte assinada por Erick Citron, Ana Scarceli e Leandro Alves para o empreendimento Alice E O Chapeleiro. Os artistas desenvolveram e executaram a pintura interna do novo espaço de entretenimento temático que abrirá em soft opening no início de junho, em Gramado, na serra gaúcha.

Durante 40 dias, o trio realizou pesquisas sobre a história inglesa, concebeu o design artístico e trabalhou no layout em 3D do cenário como se fosse uma grande tela de 300m².

Os traços precisos e cheios de vida trazem referências do livro e reproduzem com riqueza de detalhes uma floresta com cogumelos gigantes, flores e borboletas, em uma explosão de cores e profundidade. “Foi um desafio grande porque estávamos trabalhando simultaneamente com mais profissionais no local. A preocupação e o cuidado eram para que os trabalhos das diferentes equipes pudessem fluir de forma orgânica, se complementando”, conta Erick, que completa: “É um projeto único e diferenciado”.

De acordo com o idealizador do empreendimento, o empresário Vitor Faccioni, o resultado final é um cenário artístico que impressionará os visitantes. “Não importa o ponto onde o público esteja ele conseguirá ver as pinturas realistas em 3D e, o mais importante, se sentirá parte desse clássico que, até os dias de hoje, vem marcando gerações”, finaliza.

Alice E O Chapeleiro

O espaço foi concebido por Vitor Faccioni e posteriormente ganhou mais dois sócios: Aline Bujes e Edgar Rüther. Ao total são 11 empresas de diversos segmentos envolvidas no projeto.

Logo na entrada, a Lagarta recepcionará os visitantes convidando-os para uma grande imersão no mundo de Alice, seus personagens e cenários mais emblemáticos até a acomodação nos respectivos lugares. Uma reprodução da mesa do Chapeleiro, com itens cenográficos que remetem ao trecho do livro sobre a “hora do chá” – como bolos, xícaras e poltronas – estarão presentes. Uma Alice com quase três metros de altura e uma árvore real de seis metros com folhas pintadas a mão são apenas alguns dos elementos que serão encontrados no interior do espaço.

Entre as atrações, a cada hora serão realizados pocket shows por atores que reproduzirão cenas do texto original. No bar os Gêmeos serão os atendentes, e também os responsáveis por intervenções no estilo flash mob.

Destaque também para a carta de bebidas, com opções de drinks clássicos e temáticos, inspirados nos personagens. Criativos, o drink do Chapeleiro será servido em um chapéu, o da Lagarta em um narguilé e o da Rainha terá uma coroa. Quem quiser levar uma lembrança da experiência para casa poderá adquirir os divertidos copos na loja de souvenirs do espaço.

Sócios

Vitor Faccioni – Com ampla experiência no segmento cultural, é especialista em negociação, comercialização, desenvolvimento e execução de projetos especiais voltados à geração de negócios. Administrador de empresas, teve passagens pela Federasul, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário do Governo Federal, MTV, Rádio Oi FM, entre outras grandes companhias e iniciativas.

Aline Bujes – Bacharel em Informática, a gestora acumula experiências diversas e especializações em segmentos como certificação digital, criptografia, liderança, gestão de projetos e controle de qualidade. Cursou o Programa de Desenvolvimento de executivos da John Deere (PDE -CNEX).

EDGAR RÜTHER – sócio proprietário da Rüthers Produções,que atua há 11 anos no segmento do Entretenimento. Foi diretor na Opus Entretenimento por 21 anos. Atualmente, segue atuando junto à empresa na comercialização de projetos culturais em todo o Brasil.

Serviço: Gramado: Rua Wilma Dinnebier, nº 111, Centro – Gramado / RS

Porto Alegre: Rua Dr Florêncio Ygartua, nº 69 sala 308, Moinhos de Vento – POA/RS

Telefone: (51) 991802131

Instagram: @aliceeochapeleiro

Facebook: Alice e o Chapeleiro Contato: [email protected]