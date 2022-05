‘Reggae Yoga’, ‘Ritmos Juninos’ e ‘Inner Balance’ são algumas das atividades físico-esportivas do mês de junho no Sesc Avenida Paulista

O Sesc Avenida Paulista oferece, no decorrer do mês de junho, diferentes modalidades físico-esportivas, por meio dos minicursos “Ritmos Juninos” e “Primeiras Pedaladas para Adultos” e das aulas abertas de “Dança Circular”, “Inner Balance com Balance Ball”, “Ritmos Juninos”, “Reggae Yoga” e “Arraial Paulista”. Os cursos têm inscrição a partir de 24 de maio, às 14h, para Credencial Plena e 27 de maio, às 14h, para público em geral, no Portal Sesc São Paulo. Para a participação nas aulas abertas é necessário agendamento pelo aplicativo Credencial Sesc SP, disponível a partir do dia 29 de maio, às 14h.

A aula aberta de “Dança Circular”, que acontece de 1° de junho a 1° de julho, às quartas e sextas, às 20h, traz uma modalidade de dança em grupo que favorece o desenvolvimento da consciência corporal, coordenação motora e sensibilização musical, já a prática de “Inner Balance com Balance Ball” busca uma reprogramação corporal com o objetivo de transformar hábitos de vida por meio do entendimento do corpo e das emoções associado a liberação de tensões com o auxílio da Balance Ball e acontece aos sábados, às 10h10, a partir de 4 de junho.

Para os interessados na associação entre prática física e música, as aulas abertas de “Reggae Yoga” acontecem a partir de 5 de junho, aos domingos, às 10h10. O Reggae Yoga (ou Yoga e o Rastafari) traz uma experiência de conexão consigo mesmo e com o Divino, com a busca pelo resgate da ancestralidade e a descoberta da força e do poder de cura.

O minicurso “Primeiras Pedaladas para Adultos” é voltado para pessoas iniciantes no pedalar que queiram se desenvolver e utilizar a bicicleta, seja no seu cotidiano para deslocamentos ou para a melhora da condição física. As aulas acontecem aos domingos, a partir de 5 de junho, às 8h e às 9h.

E como chegou o mês das festas juninas, o “Minicurso Ritmos Juninos” e as aulas abertas de “Ritmos Juninos” promovem uma vivência acerca dos principais ritmos presentes nas festas do nordeste brasileiro, como o xaxado, baião, xote, samba-de-coco e quadrilha e são elaboradas para desenvolver a coordenação motora, a expressão e a consciência corporal. O “Minicurso Ritmos Juninos” acontece às terças e quintas, ao meio dia, a partir de 2 de junho, já as aulas abertas de “Ritmos Juninos” são aos sábados, às 14h e têm início em 4 de junho.

Na semana de São João, de 22 a 26 de junho, o clima junino continua com a programação “Arraial Paulista”. Nela, as aulas de ritmos ministradas pelas educadoras físico esportivas do Sesc são embaladas pela banda Filpo e a Feira, que apresenta seu repertório autoral e sucessos de grandes nomes da música popular, como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Zé Ramalho e Alceu Valença. As aulas acontecem a partir de quarta, dia 22, e o projeto se encerra com um grande arraial aberto a todos, na praça da unidade, no domingo, 26 de junho, às 16h.

SERVIÇO

AULAS ABERTAS

Necessário agendamento pelo aplicativo Credencial Sesc SP (opção Agendamento – Recreação), disponível a partir do dia 29 de maio de 2022, às 14h. Sujeitas à lotação. Gratuitas.

Dança Circular – Com educadoras de atividades físico esportivas

Quando: 1° de junho a 1° de julho de 2022, quartas e sextas, às 20h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 50 minutos.

Inner Balance® com Balance Ball – Com TC Pilates

Quando: 4 a 25 de junho de 2022, sábados, às 10h10.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 50 minutos.

Ritmos Juninos – Com educadoras de atividades físico esportivas

Quando: 4 a 25 de junho de 2022, sábados, às 14h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 50 minutos.

Reggae Yoga – Com Roberta Franco, Ras Ozono e Davi Hubbard

Quando: 5 a 26 de junho de 2022, domingos, às 10h10.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 50 minutos.

Arraial Paulista – Com a banda Filpo e a Feira

Quando: 22 a 26 de junho de 2022, quarta, às 11h, 16h e 19h; quinta, às 9h30, 12h e 19h; sábado, às 14h e domingo*, às 16h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 60 minutos.

* No domingo a atividade acontecerá na Praça (Térreo) e não será necessário agendamento. Sujeita à lotação.

MINICURSOS

Inscrições em 24 de maio de 2022, a partir das 14h, para Credencial Plena; 27 de maio de 2022, a partir das 14h, para público em geral, no Portal Sesc São Paulo, até esgotarem as vagas. Gratuitos.

Minicurso | Ritmos Juninos – Com educadoras de atividades físico esportivas

Quando: 2 a 30 de junho de 2022, terças e quintas, às 12h.

Onde: Corpo I – 10° andar.

Classificação etária: 12 anos.

Duração: 50 minutos.

Minicurso | Primeiras Pedaladas para Adultos – Com educadoras de atividades físico esportivas

Quando: 5 a 26 de junho de 2022, domingos, às 8h e às 9h.

Onde: Praça – térreo.

Classificação etária: 16 anos.

Duração: 60 minutos.

___

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30.

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30.

Horário de funcionamento da bilheteria:

Terça a sexta, das 10h às 21h30.

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30

