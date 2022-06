‘Coringa 2’, com Joaquin Phoenix, é confirmado pelo diretor Todd Phillips

O diretor Todd Phillips confirmou nesta terça-feira, 8, a continuação de Coringa (2019), longa protagonizado por Joaquin Phoenix. O filme se chamará “Joker: Folie à Deux” (“Coringa: Loucura a dois”, em tradução livre) e conta com roteiro de Phillips e Scott Silver. Em seu perfil no Instagram, Phillips publicou duas fotos: a primeira com a pasta do roteiro do filme, datada de 18 de maio deste ano; e a segunda de Phoenix lendo o texto. Coringa, que teve bilheteria de mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo, ganhou duas estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Ator para o protagonista do longa.

- PUBLICIDADE -