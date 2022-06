Conheça os personagens de ‘Ms. Marvel’, nova série original do Disney+

A nova série original da Marvel para o Disney+, Ms. Marvel, chega ao catálogo da plataforma de streaming nesta quarta-feira, 8.



A produção é protagonizada por Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, uma adolescente que se vê em meio a uma reviravolta ao obter superpoderes.



Além disso, a jovem precisa lidar com desafios da juventude, bem como com as relações familiares e amizades.



Para conhecer mais do universo de Ms. Marvel, saiba quem são os personagens:



Kamala Khan (Iman Vellani)



A protagonista é uma adolescente muçulmana americana que cresceu em Jersey City. Kamala é apaixonada por super-heróis e pelo mundo geek e sente que não se encaixa no ambiente escolar e, às vezes, no familiar. Tudo muda quando ela obtém superpoderes.



Bruno (Matt Lintz) e Nakia (Yasmeen Fletcher)



A dupla de melhores amigos de infância de Kamala, Bruno e Nakia continuam próximos mesmo após a protagonista se tornar a Ms. Marvel. O trio compartilha o interesse pelos Vingadores e a amizade entre os personagens é focada em um momento de descobertas da adolescência. Há muitas provocações saudáveis, mas ao mesmo tempo o apoio mútuo é ilimitado.



Yusuf (Mihan Kapur), Muneeba (Zenobi Shroff) e Aamir (Saagar Shaikh)



O pai de Kamala, Yusuf, é caloroso e atencioso e sempre a encoraja a seguir seus sonhos. Já a mãe, Muneeba, é mais rígida e apresenta fortes raízes de onde nasceu; às vezes, os dois entram em conflitos por divergências em relação à filha. Enquanto isso, Aamir é um irmão meio distante e ele se concentra no relacionamento com a noiva Taisha em vez de super-heróis e atividades artísticas. Ele faz um papel de intermediário entre a irmã e os pais.



Kamran (Rish Shah)



Inicialmente, Kamran é apenas um garoto aleatório que Kamala conhece e fica imediatamente apaixonada. Mas, ao se conhecerem melhor, a protagonista percebe que ele sente falta de pertencimento. Quando o jovem conhece a super-heroína, vê a possibilidade de ter uma relação com alguém com a mesma cultura, sem ter de esconder suas origens ou se sentir envergonhado por isso.

