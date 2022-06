Com apoio do Águia, PM resgata três pessoas que se perderam em área de mata em Ilhabela

A Polícia Militar resgatou três pessoas que se perderam em meio à mata ao realizarem uma trilha de difícil acesso, com duração de até cinco horas de caminhada, no extremo sul de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6) e uma das vítimas – uma mulher – foi encontrada com fratura exposta no tornozelo.

A moça ficou ferida após escorregar nas pedras da Cachoeira do Aerado e o pedido de ajuda chegou à PM por meio do telefone de emergência do Corpo de Bombeiros – 193.

Uma equipe do 11º Grupamento de Bombeiros (GB), assim que acionada, foi imediatamente até o local para realizar os primeiros socorros e imobilizar a moça. Depois, a mulher e os outros amigos foram levados até a Praia do Bonete para continuidade do resgate com ajuda do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Como as ondas do mar ultrapassavam dois metros de altura, foi necessário solicitar auxílio do Comando de Aviação da PM (CavPM) que enviou o Águia 20 para o local.

Com a chegada do helicóptero, a vítima ferida foi embarcada na aeronave, sendo transportada até o heliponto do Maroum. No local, o caso foi transferido aos profissionais de saúde que deram continuidade ao transporte até o Hospital Mário Covas.

