Guarulhos inicia aplicação da quarta dose contra a covid em maiores de 40 anos

A partir desta quarta-feira (22) as pessoas com 40 anos ou mais que tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 há mais de quatro meses (122 dias) já podem se dirigir à Unidade Básica de Saúde mais próxima para receber a quarta dose e se proteger contra as manifestações graves da doença. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, cerca de 100 mil pessoas estão aptas.



Para completar o esquema vacinal basta comparecer a uma das Unidades Básicas de Saúde da cidade, exceto a UBS Alvorada, portando documento com foto e comprovante de vacinação. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. O imunobiológico utilizado para a quarta dose será o disponível na unidade, distribuído pela Secretaria de Estado da Saúde aos municípios.



Até as 13h desta terça-feira (21) Guarulhos registrou a aplicação de 3.127.776 doses contra a covid-19, sendo 1.184.486 de primeiras doses, 1.105.440 da segunda aplicação, 797.143 de doses adicionais e 40.707 de doses únicas (vacina da Janssen). Os dados são da plataforma Vacivida, do governo do Estado de São Paulo.