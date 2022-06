Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

24 de junho de 2022

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

OBJETO: Fornecimento de vale-refeição/alimentação, aos servidores municipais da Prefeitura de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 22.445.398,56

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados pela Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 4.230.860,17

SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.

VALOR: R$ 2.586.749,94

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, áreas urbanizadas e áreas ajardinadas no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.827.535,90

ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de próprios, preventiva, corretiva e zeladoria em unidades escolares da região de Cumbica/Pimentas.

VALOR: R$ 1.406.932,23

SUSTENTARE SANEAMENTO S/A

OBJETO: Serviços especializados em varrição manual e coleta de seus resíduos no Município de Guarulhos.

VALOR: R$ 1.051.407,16

COMPANHIA DE PROCESSAM. DE DADOS DO ESTADO DE S. PAULO – PRODESP

OBJETO: Serviços técnicos de informáticas relativas à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 693.675,25

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI

OBJETO: Prestação de serviços continuados de transporte, com ônibus tipo rodoviário executivo, ar-condicionado, com condutor e combustível inclusos.

VALOR: R$ 669.936,20

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de gênero alimentício.

VALOR: R$ 637.820,08

EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção, suporte e atualização do sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN, do sistema emissor da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço e no sistema de acompanhamento e fiscalização do ICMS (Dipam).

VALOR: R$ 360.000,00