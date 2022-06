Bienal Internacional do Livro de São Paulo aposta em networking, negócios e público crescente no retorno ao evento presencial

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo está entre os eventos mais queridos do público amante da boa leitura. Realizada a cada dois anos (exceto no período de pandemia, provocada pelo coronavírus) é o ponto de encontro para quem quer se alimentar com novas obras e, claro, poder desfrutar de uma programação diversificada. E, no ano da retomada, o tema “Todo mundo sai melhor do que entrou” confirma a leitura como fator capaz de ampliar horizontes. A 26ª edição do evento também aumenta as suas lentes para criar as condições favoráveis à expansão dos negócios para os expositores do mercado editorial, ao realizar a 3ª Jornada Profissional, nos dias que antecedem o evento, momento de priorizar contatos comerciais e networking. “Esperamos que todos se divirtam, apreciem o evento e saiam também transformados por esta Bienal do Livro. E que saiam, como diz o tema desta edição, melhor do que entraram”, ressalta Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL). Até o momento foram vendidos 169% de ingressos a mais, se comparado à edição de 2018.

O evento, que abre as portas ao público entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte, espera receber cerca de 600 mil pessoas e tem Portugal como país homenageado. E destaca a relevância para o mercado editorial, porque se consolida como o maior evento do setor do Brasil e da América Latina. Ou seja, além de atrair público ávido por lançamentos, reforça o papel como palco internacional de oportunidade para os expositores.

Jornada Profissional: intercâmbio comercial e networking

Se selar bons acordos comerciais e criar laços requer muito esforço do mercado editorial brasileiro, a 3ª Jornada Profissional, promovida pelo Brazilian Publishers — projeto de internacionalização de conteúdo editorial brasileiro, realizado por meio de parceria entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), visa reproduzir exatamente a tão desejada atmosfera de negócios.

Aguardado pelos profissionais do setor, o encontro acontece entre os dias 29 de junho e 02 de julho de 2022, no Expo Center Norte, com a expectativa de promover rodadas de negócios com editores internacionais convidados e uma programação de palestras exclusivas. Com esta iniciativa, a Bienal do Livro de SP tende a se colocar também como uma importante feira de negócios, inspirada nas feiras internacionais similares de Frankfurt, Guadalajara e Bolonha (onde há grande fluxo de compra e venda de direitos autorais entre diversos países).

Fernanda Dantas, gerente de relações internacionais da CBL e gerente do Brazilian Publishers, não poderia estar mais realizada com a iniciativa: “A Jornada Profissional é um projeto enriquecedor que promove diversas oportunidades de negócios e networking entre as editoras participantes. O programa possibilita o estreitamento de relações entre profissionais e casas editoriais do mundo todo e estamos entusiasmados de realizá-lo mais uma vez de maneira presencial”, cita ela, com empolgação. Fernanda acrescenta que a estimativa é a de as editoras brasileiras realizarem USD 400 mil em negócios durante os próximos 12 meses.

“Separamos 10 vagas para editoras de Portugal. A ideia é prestigiar ainda mais o país, que é o grande homenageado desta edição da Bienal. Será uma oportunidade de estendermos essa celebração entre as nações para o universo dos negócios”, comenta Vítor Tavares.

Programa – A programação traz para a Bienal os principais assuntos do mercado editorial mundial. No dia 29 de junho, haverá a primeira mesa do programa intitulada “O Mercado em Língua Portuguesa– desafios e oportunidades: um overview sobre os mercados de livros no Brasil, Portugal e África Lusófona”. A discussão abordará breve panorama para a internacionalização, como as principais dificuldades enfrentadas para a venda de direitos nos três países.

Já na quinta-feira, dia 30, acontece a mesa “Os programas internacionais de fellowship e sua importância para os negócios no mercado editorial”, que discorrerá sobre como os programas de fellowship internacionais funcionam, que oportunidades eles oferecem para o mercado do livro, por que são tão importantes e como podem melhorar e atender mais pessoas.

No dia 1º de julho, os convidados internacionais visitam a editora FTD Educação, que faz parte do Brazilian Publishers, e também conhecem o parque gráfico da casa editorial. E por último, no dia 2 de julho, acontece a visita à feira com a participação no Latin American Educational Publishers Forum (EPF Latam) pela manhã.

O encontro, que busca resultados para o segmento e que une CBL e Apex, tem como meta projetar o setor editorial brasileiro no mercado global. A estimativa de participação é de que 80 profissionais estejam ativos nas rodadas de negócios, com 20 vagas reservadas para convidados internacionais dos EUA, Europa, América Latina, Turquia e Egito; além , de Portugal, país convidado de honra da Bienal em 2022. Até agora foram vendidos 169% de ingressos a mais, em relação ao mesmo período de 2018.

Convidados internacionais confirmados:

Ricardo Sánchez-Riancho | Textofilia Ediciones | México

Fernando Rojas Acosta | Panamericana Editorial LTDA | Colômbia

Mustafa Naci Turan | Damla Publishing | Turquia

Ranya Ismail Bakr | Al Arabi Publishing and Distributing | Egito

Cesar Alcides Ramos Sologaistoa | Editorial y Librerías Piedra Santa | Guatemala

Andrea López | El Hombre de la Mancha | Panamá

Jenny Carolina Lizarraga | Cinco Books Corp | EUA

Francisco Javier de la Rosa Falcón | La Letra y Actividades Culturales SL | Espanha

Mary Goreth Mbabazi | Furaha Publishers | Ruanda

Sandra Marília Tamele | Editora Trinta Zero Nove | Moçambique

Vasco David | Assírio & Alvim | Portugal

Tânia Pinto Ribeiro | Imprensa Nacional | Portugal

Graça Dimas | Livros Horizonte | Portugal

Marcelo Teixeira | Parsifal | Portugal

Clara Capitão | Penguin Random House Portugal | Portugal

Lúcia Pinho e Melo | Quetzal Editores | Portugal

André Morgado | A Seita | Portugal

Nuno Seabra Lopes | Zestbooks | Portugal

Leonard Porter Anderson III | Publishing Perspectives | Estados Unidos

País homenageado, Portugal amplia expectativas de sucesso da Bienal

A vinda do país homenageado – Portugal – para esta edição da Bienal Internacional do Livro traz boas expectativas também para os negócios. Neste sentido, há motivos de sobra para esperar o sucesso da feira. A começar pelas editoras. Várias delas promoverão lançamentos de novos títulos no pavilhão de Portugal. Durante o evento, haverá ainda atividades relacionadas com o lançamento de obras de autores portugueses publicadas por editoras no Brasil. Tratam-se de livros, cuja publicação no País é apoiada financeiramente pelo estado português, através de um programa que a DGLAB realiza desde 2003.

Vale também observar a questão das exportações portuguesas para o mercado brasileiro. Elas representaram, em 2021, 3,84% do total das vendas externas do setor, ocupando o Brasil a 3ª posição na exportação para os países de língua oficial portuguesa. Além disso, os principais produtos embarcados por Portugal para o Brasil são Livros e Jornais (85%) e Objetos de Arte, Coleção e Antiguidades (14%). Para completar, neste ano, serão lançados 68 novos títulos de autores portugueses e de autores africanos de língua portuguesa, por 22 editoras do Brasil.

Cashback: uma das grandes novidades do evento

Ainda na trilha do estímulo econômico à Bienal, os visitantes que adquirirem o ingresso receberão parte do valor pago para ser usado em compras de livros nos estandes dos expositores, menos na praça de alimentação. Vale lembrar que terão este direito todas as pessoas que fizerem a compra pela internet, mesmo durante o evento. Compras de ingresso feitas nos caixas bilheteria não dão direito ao cashback. Compras feitas pelo celular (e mesmo perto da bilheteria) garantem o cashback.

Para utilizar o cashback, o comprador deve baixar o app Zigpay e fazer o cadastro com o mesmo CPF indicado na compra do ingresso. Na prática, funciona assim: quem pagou R$ 30,00 (inteira) no ingresso, recebe cashback de R$ 10,00 e quem comprou meia-entrada (R$ 15,00), reembolsa R$ 5,00 para utilizar exclusivamente na aquisição de obras na Bienal.

A 26a Bienal Internacional do Livro de São Paulo conta com os seguintes patrocinadores e parceiros: Itaú, Itaú Cultural, BIC, ZAP Imóveis, Tecnoset, AON, E.M.S, Suzano (Naming Right da Arena Cultural), Klabin, MVB e Submarino.

Para conferir a programação a completa da 26ª Bienal Internacional do Livro, acesse: https://www.bienaldolivrosp.com.br/

Serviço

26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

02 a 10 de julho de 2022

Segunda à sexta-feira, das 9h às 22h. Entrada no evento até as 21h.

Sábados e domingos, das 10h às 22h.

Dias 02, 03 e 09, entrada no evento até as 21h.

Dia 10/07, entrada até as 19h.

Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 | Vila Guilherme | São Paulo

www.bienaldolivrosp.com.br

Ingressos

Compras pelo site: http://www.bienaldolivrosp.com.br

2ª feira a Domingo: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada)

Meia-entrada: Estudantes

Menores de 12 anos e maiores de 60 anos não pagam ingresso

A Credencial Plena do Sesc dá gratuidade no ingresso. Para isso, é obrigatória a apresentação da credencial válida e documento com foto, ficando limitado a 1 ingresso por pessoa.

Transfer gratuito

Ônibus circularão com ida e volta ao Expo Center Norte a partir da estação Portuguesa-Tietê (Linha Norte-Sul) durante a semana e final de semana.