GCM comemora 15 anos de patrulhamento com cães policiais

Guarulhos comemorou o aniversário de 15 anos da criação da Inspetoria de Patrulhamento com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) nesta quinta-feira (30) em evento no Adamastor Centro, com apresentações em homenagem à trajetória do Canil até os dias de hoje e ao trabalho dos agentes que treinam e cuidam dos cães.

Atualmente o setor é equipado com viaturas, tecnologia de comunicação e conta com o trabalho de 26 GCMs, um veterinário e 14 cães policiais das raças pastor-alemão, pastor-belga-malinois, rottweiler, bloodhound e dobermann, conhecidas por suas habilidades especiais como inteligência, velocidade, leveza, faro apurado, capacidade de detectar odores específicos, lealdade aos tutores e sociabilidade.

“Nossos ‘heróis de quatro patas’ são treinados desde filhotes para atuar em diversas modalidades, como na busca por pessoas desaparecidas, cadáveres e drogas, na imobilização de criminosos, no controle de aglomerações e tumultos, além de participarem de desapropriações, patrulhamentos preventivos, operações integradas e outros serviços de segurança”, pontuou o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes.

Além dos trabalhos de apoio à segurança, os cães também participam de campeonatos, exposições e ações educativas em que demonstram suas habilidades ao público com respostas aos comandos dos adestradores em diferentes tipos de abordagens e situações.

De acordo com a inspetora-comandante do Canil, Marta Aparecida, que fez parte da criação do setor especializado, tudo começou como um sonho da equipe. A ideia foi depositada em uma caixinha de sugestões e se transformou em um grande projeto.

“Em 2007 começamos a construir nosso espaço com apenas nove guardas. Até 2013 o setor contava com o prédio administrativo, 12 baias e o campo de treinamento. Após um reforma ele ganhou 22 baias, a cobertura do corredor dos boxes dos animais, e nossa estrutura começou a crescer”, contou Marta sobre a inspetoria, na Vila Tijuco, onde vivem os cães policiais em atuação nos dias de hoje: Sherlock, Haytman, Kratos, Zeus, Athos, Airon, Zoe, Thanos, Spartacus, Laika, Hachi, Ventania, Diesel e Troia.

Durante a comemoração do aniversário foram homenageados os cães aposentados Buck, de dez anos, Luna, oito, e Jhoe e Gepeto, com sete anos, que foram adotados por guardas e vivem domesticados atualmente, mas já colaboraram em inúmeras ocorrências, prisões e buscas por entorpecentes. A equipe também foi agraciada pela apreensão de cerca de 17 quilos de drogas farejadas por Ventania, uma cadela da raça pastor-belga-malinois, e a prisão de um homem procurado por homicídio na última quinta-feira (23).