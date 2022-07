Encontro musical reúne artistas no Centro de Cultura Popular Carpição no sábado

Com o objetivo de manter viva a cultura e a tradição caipira, no próximo sábado (16), a partir das 16h, o Centro de Cultura Popular Carpição recebe o projeto Bonsucesso – Cultura e Tradição, encontro de artistas da região em torno de música, arte e poesia. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, tem entrada gratuita.

Durante o encontro os participantes terão a oportunidade de conferir shows musicais com o grupo Quarteto Raiz, o violeiro Nascimento, Zenon & João Garcia, Tio Miro e Cristal & João, além de exposição de artesanato regional e grupos literários de prosa e poesia da cidade, como o poeta Nelson Ribeiro.

Bonsucesso – Cultura e Tradição

Formado a partir do encontro de diversos representantes da tradicional cultura popular, Bonsucesso – Cultura e Tradição objetiva ainda transmitir o legado e a tradição para as novas gerações. Com esse projeto, seus idealizadores buscam valorizar e incentivar o surgimento de novos artistas e artesãos.

Ao contribuir para a preservação desse conhecimento regional e tradicional, o projeto se caracteriza como importante instrumento para a construção da memória e a permanência do patrimônio imaterial da cultura guarulhense.

Para conhecer outros eventos de cultura popular em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Centro de Cultura Popular Carpição fica na rua Dona Catarina Maria de Jesus, s/nº, Bonsucesso.