Internacional Shopping recebe ‘Festival do Torresmo’

Joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, panceta… Amantes de carne de porco tem destino certo neste final de semana: Guarulhos, mais precisamente no Internacional Shopping, que recebe pela primeira vez o Festival do Torresmo, evento que promete reunir na cidade o melhor da gastronomia com shows para vários gostos.



O evento começa na sexta-feira (22) e segue até o domingo (24), pela primeira vez no Internacional Shopping, no estacionamento, das 12h às 22h. A entrada é gratuita. E, Mamonas Assassinas Cover abre a agenda de apresentações, às 20h. No sábado (23), o show começa mais cedo às 13h com a banda Inúteis Classic Rock , depois seguindo a programação Queen Cover sobe ao palco às 16h e para fechar a noite Guns Cover às 20h.



No domingo (24), a programação de show começa mais cedo também às 14h tem Living in Sin, Legião Urbana Cover se apresenta ás 17h e Tim Maia Cover encerra a noite com um grande show às 20h, que promete não deixar ninguém parado.



“É a primeira vez que fazemos o festival dentro do Internacional Shopping e estamos otimistas. Essa é a quarta edição na cidade de Guarulhos, e já passou mais de 150 mil pessoas. Para essa nova edição, aguardamos entre 30 e 40 mil pessoas ao longo dos três dias”, disse Eduardo Bueno, organizador do festival.



Diversão para toda a família



Consagrado no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 90 edições realizadas e 3 milhões de visitantes, o evento gastronômico promete deixar Guarulhos mais “crocante”. É previsto um consumo de cerca de 8 toneladas de proteína suína.



Entre os convidados, Adan Garcia, chef especialista em carne de porco. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que promete trazer o melhor da culinária do leitão Pork Chopp.



O festival conta ainda com outros 20 expositores (food trucks) que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada. E, o chopp fica por conta da primeira e maior cervejaria artesanal de Guarulhos.



O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta com shows ao vivo e área kids. Ou seja, diversão garantida para a família.



