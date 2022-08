Palestras da Bienal do Livro de Guarulhos têm ingressos online disponíveis

Já começou a contagem regressiva para a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, o maior evento literário da cidade e que acontece entre os dias 5 e 14 de agosto no Internacional Eventos. A cantora e escritora Fernanda Takai (imagem), o quadrinista Carlos Ruas, o contador de histórias Samuca e o artista Rodrigo França são atrações confirmadas e os ingressos estão disponíveis no site bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

No dia 10 de agosto, quarta, às 20h, o articulador cultural, ator, diretor, dramaturgo, cineasta, escritor e artista plástico Rodrigo França apresenta o bate-papo Africanismo no Auditório Azul.

Já no sábado (13), às 11h, a programação infantil no mesmo auditório destaca o contador de histórias Samuca, que utiliza materiais recicláveis, brincadeiras de roda e jogos cooperativos.

Em seguida, às 15h, Carlos Ruas, criador do Um Sábado Qualquer, do Mundo Avesso e do Cães e Gatos, três universos distintos e criativos que compõem a sua obra, apresenta o bate-papo Vivendo de Quadrinhos no estande da Selecta Livros.

No domingo (14), às 18h, encerramento da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, acontece show musical e bate-papo com Fernanda Takai, cantora, compositora, escritora e vocalista da banda mineira Pato Fu, no Auditório Azul.

Se o ingresso para a atração escolhida já estiver esgotado, a organização da bienal disponibilizará senhas para lista de espera no dia do evento, uma hora antes da apresentação.

E tem muito mais. Para informações complementares sobre o evento acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br e acompanhe o perfil @bienaldolivrogru no Instagram.

A 2ª Bienal do Livro de Guarulhos acontece entre os dias 5 e 14 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 10h às 20h, no Internacional Eventos, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.