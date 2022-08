GCM apreende veículo por gerar som alto e causar aglomeração no Jardim Flor da Montanha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu na madrugada deste domingo (31) um veículo Fiat Strada com uma potente carretinha de som por exceder os limites sonoros, perturbar o sossego público e impedir a circulação em uma rua do Jardim Flor da Montanha, ao atrair um fluxo de cerca de 3 mil pessoas. O condutor será penalizado em até R$ 5.869,40 (20 vezes o valor da multa gravíssima) por restringir a locomoção e o trânsito na via, com base no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O público foi dispersado e o veículo que promovia o barulho foi apreendido e recolhido ao pátio municipal. A fiscalização foi reforçada após moradores contarem aos agentes sobre os transtornos causados em seus horários de descanso devido à música em volume excessivo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e os tumultos em adegas e bares da região.

A Central de Atendimento da GCM pode ser acionada 24 horas, todos os dias da semana, por meio do telefone 153 para situações relacionadas à perturbação do sossego público e à segurança da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais.