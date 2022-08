GCM desmancha rinha com 59 galos e detém envolvidos no Jardim Bananal

Uma grande rinha de galos foi desmanchada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos neste domingo (31) na rua Carmem Miranda, Jardim Bananal, após a Inspetoria Ambiental receber denúncias sobre o evento, que recolhia apostas para a atividade ilegal. Com reforço do patrulhamento tático, os agentes flagraram três rinhas em andamento e localizaram 59 animais acondicionados em caixas e gaiolas inadequadas e insalubres, além de 31 pessoas suspeitas de promover o crime.

A autoridade no 7º Distrito Policial solicitou uma perícia, que constatou as ilegalidades após análise das condições a que as aves foram submetidas e das evidências preservadas no local. Além dos animais e das arenas, os agentes encontraram esporas, esparadrapos, balanças, medicação, seringas, agulhas, cronômetro, tesouras, facas e espingarda de pressão, entre outros artigos.

As aves serão encaminhadas para um sítio por um fiel depositário – pessoa que assume a tarefa de guardar e conservar um bem por determinação da Justiça –, onde receberão cuidados veterinários e poderão ser livres. O transporte dos animais e o recolhimento das gaiolas e das arenas foram realizados em conjunto pela Secretaria de Administrações Regionais e pelo Departamento de Proteção Animal.

O crime ambiental foi registrado em Boletim de Ocorrência e os acusados poderão ser punidos com detenção de três meses a um ano, além de multa, conforme previsto no artigo 32 da lei 9.605, que interpreta a rinha de galos como ato de abuso e maus-tratos de animais.