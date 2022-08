Edvaldo Correia apoia PL que prevê criação de SUS para pets

A assistência a animais de estimação vem ganhando relevância na saúde pública. Por isso, dois projetos de lei estão em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ambos preveem a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS) para pets e foi sobre este assunto que discorreu o pré-candidato a deputado federal, Edvaldo Correia (DC), no HOJE TV desta segunda-feira (1°), comandado pelo jornalista Maurício Siqueira.

“Eu brigo bastante por esta causa. Hoje, nós temos a intenção de levar esse projeto até o Congresso Nacional. Se o SUS para pets se transformar em uma lei, solucionará os problemas de saúde que muitos animais passam, reduzindo ainda, o índice de mortes por falta de tratamento veterinário”, afirmou.

O PL que institui o Sistema Único de Saúde Animal do Estado de São Paulo (SUSASP) foi criado em 2019 pelos deputados Rogério Nogueira (PSDB) e Marcio Nakashima (PDT). O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora será avaliado pela Comissão de Saúde. Com isso, Correia espera que seja criada uma lei federal para que o atendimento público venha a ser implantado a nível nacional. “Há pontos na lei que demandarão mais discussões em relação à interface entre a esfera pública e a saúde suplementar, além do convênio com hospitais, clínicas e consultórios particulares”, ressaltou.

De acordo com ele, essa possibilidade dá abertura para a incorporação de tecnologias em saúde e a criação de uma farmácia popular de uso veterinário, com a entrada de medicamentos genéricos de uso animal.

