Guarulhos conquista bons resultados no basquete e no vôlei adaptado

Um final de semana de bons resultados no basquete masculino e no vôlei adaptado masculino e feminino. Na última sexta-feira (5) as equipes de voleibol adaptado de 45+, 58+ e 68+ participaram da quinta etapa da Superliga da CBVA, realizada no Complexo Esportivo Pedro Della Antônia, em Santo André.

Na categoria 68+ masculino Guarulhos venceu Poá por 2 a 0, com parciais de 15 x 11 e 15 x 9. Na categoria 58+ masculino Guarulhos perdeu para Mogi das Cruzes por 2 a 0, parciais de 11 x 15 e 5 x 15.

Na categoria 45+ masculino Guarulhos também saiu derrotado por 2 a 0, diante do AABB Santos/Osasco, parciais de 6 x 15 e 4 x 15.

A vitória guarulhense veio na categoria 68+ feminino, diante de Santo André, por 2 a 0, com parciais de 15 x 8 e 15 x 3. Já na categoria 58+ feminino Guarulhos foi derrotado por Osasco pelo placar de 2 a 0, parciais de 13 x 15 e 11 x 15.

Basquete em evolução

No sábado (6) a jovem equipe de Guarulhos venceu Jundiaí por 66 a 41 no CSE João do Pulo, em partida válida pelo Campeonato Paulista de basquete masculino sub-18. Já no segundo jogo do final de semana o time perdeu por 62 a 54 para a Hípica de Campinas no Ginásio Jesuíno Marcondes Machado.

Vilma Rejane, que dirige a Apagebask-Guarulhos, falou sobre o resultado. “Foi uma partida difícil e bem disputada. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas mostramos que temos um ótimo trabalho, pois nossa equipe é muito jovem e estamos nos preparando para o próximo ano”, comentou.