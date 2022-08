Atletismo de Guarulhos conquista 21 medalhas nos Jogos Regionais

No último final de semana a equipe de atletismo do Time Guarulhos participou da 64ª edição dos Jogos Regionais, realizada no Centro Esportivo João do Pulo, em Pindamonhangaba, e garantiu 21 medalhas individuais e o terceiro lugar na classificação geral no masculino e no feminino. Com o desempenho a cidade se classificou para os Jogos Abertos, em outubro.

“Estamos com uma equipe determinada, visando o tempo todo à participação nos Jogos Abertos do Interior. Conquistamos inúmeros pódios com resultados muito bons, no masculino e no feminino. Agora é pensar nos Abertos”, disse a treinadora Cristiane Oliveira.

Pela equipe feminina, Adriana Marinho ganhou prata nos 10.000 metros e faturou o bronze no revezamento 4×400 metros. Já Cristiane de Oliveira foi vice-campeã no lançamento de dardo e no lançamento de disco, além de conquistar o bronze no lançamento de martelo. Por sua vez, Evelyn Nunes venceu no lançamento de dardo e faturou o bronze no revezamento 4×100 metros e no revezamento 4×400 metros.

A atleta Larissa Cristina foi vice-campeã no salto com vara e levou o bronze no revezamento 4×100 metros, enquanto que Melissa Lobo foi campeã no heptatlo e no salto em distância, além de faturar o bronze no revezamento 4×100 metros e no revezamento 4×400 metros. Já Pamela Zermiani levou o bronze no revezamento 4×400 metros e Talita Menezes foi vice-campeã no salto triplo e bronze no revezamento 4×100 metros.

Pela equipe masculina, Ailton Casimiro faturou o bronze no revezamento 4×400 metros, Bruno Martins foi campeão nos 200 metros rasos e bronze nos 100 metros rasos e no revezamento 4×400 metros. Já Lucas Carneiro foi vice-campeão no salto com vara, Maycon Lourenço foi prata no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso, Pedro Henrique foi campeão no salto com vara e bronze no revezamento 4×400 metros e Renato Átila foi campeão no arremesso do peso e bronze no lançamento de disco.

Outros resultados

A equipe de bocha do Time Guarulhos também participou dos Regionais. No sábado (13) a equipe venceu Aparecida por 2 a 0, mas acabou perdendo para São Sebastião por 2 a 1. Já no domingo a equipe disputou as oitavas de final contra Ubatuba e perdeu novamente por 2 a 0.