Flamengo e XV de Jaú decidem vaga nas semis do Paulista no domingo

A Associação Atlética Flamengo decidirá quem avança às semifinais da segunda divisão do Campeonato Paulista no próximo domingo (21) contra o XV de Jaú. A partida será às 11h no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

No jogo de ida o XV de Jaú saiu com a vitória por 1 a 0, tirando a vantagem da equipe guarulhense de jogar por empates. A partida aconteceu na casa do adversário, no Estádio Zezinho Magalhães. Agora a equipe guarulhense precisa vencer por qualquer resultado para se classificar para a semifinal da competição.

Nesta terça-feira (16) os torcedores já podem garantir uma entrada para a partida. O ingresso antecipado está disponível por meio do site www.aaflamengo.soudaliga.com.br.

A partir desta quarta-feira (17) é possível comprar o ingresso por R$ 10 nos seguintes pontos de venda:

– Estádio do Flamengo – secretaria do clube: rua Francisco Foot, s/nº, Jardim Tranquilidade – de quarta a sexta-feira, das 9h às 16h, e no sábado das 9h às 12h.

– Estacionamento Carvalho: avenida Salgado Filho, 235, Centro – de quarta a sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado das 8h às 13h.

No dia do jogo, domingo, os ingressos serão vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) nas bilheterias do clube.