Atleta guarulhense do salto com vara é pré-convocado para o Sul-Americano após vencer Brasileiro

Os atletas do Time Guarulhos disputaram o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 no último fim de semana, entre os dias 19 e 21, em Bragança Paulista, e Pedro Henrique dos Santos Aparecido ganhou destaque ao ser campeão da prova do salto com vara, atingindo a marca de 4,05 metros. Após o resultado, Pedro foi pré-convocado para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-18, que será realizado em São Paulo no mês de setembro.

Além dele, outros atletas de Guarulhos competiram no Brasileiro de Atletismo. Leandro Cândido Brandão ficou em 8º lugar no lançamento de martelo, com a marca de 44,11 metros, enquanto que Lucas Aleixo Vilalba competiu na prova dos 10.000 metros da marcha atlética, mas foi desqualificado.

Atletismo Master é bi estadual

Nos dias 20 e 21 de agosto, a equipe de atletismo de Guarulhos, em parceria com a Equipe CF2V do Rio de Janeiro, participou do Campeonato Paulista de Atletismo Master de São Paulo e sagrou-se bicampeã estadual ao ganhar a competição na categoria a partir de 30 anos. O torneio aconteceu no Centro Olímpico, na capital.

O próximo compromisso da equipe será a disputa da Copa Brasil de Atletismo Master, em Bragança Paulista, no mês de novembro.