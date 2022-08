Guarulhos terá seletiva de beisebol para jovens neste sábado

No próximo sábado (27) a equipe de beisebol de Guarulhos fará uma seletiva para os interessados com idade entre seis e 12 anos completos. A atividade será das 10h às 14h na avenida Palmira Rossi, 946, na quadra ao lado da EPG Vereador Faustino Ramalho, no Recreio São Jorge. Os interessados precisam comparecer com um responsável tendo em mãos a Certidão de Nascimento e um número de telefone para o cadastro.

Os selecionados farão parte do programa Guarulhos Campeão, da Prefeitura, receberão benefícios e participarão de competições defendendo a cidade de Guarulhos.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, a seletiva é uma oportunidade importante para disseminar mais uma modalidade esportiva na cidade. “Nosso objetivo é investir e ter a maior diversidade possível de modalidades aqui no município. O esporte é riquíssimo e precisamos atrair todos os públicos”, comentou.