Prefeitura realiza a 19ª Conferência de Turismo de Guarulhos no dia 29 de setembro

A Prefeitura promoverá no próximo dia 29 de setembro a 19ª edição da Conferência de Turismo de Guarulhos. Mesmo reunindo pessoas de diversos segmentos, o encontro será focado em gastronomia e procurará demonstrar como esse é um grande atrativo na cidade. O evento é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI).

A iniciativa pretende institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestão de políticas públicas acerca do tema. “Nós já contamos com a participação de pessoas de todas as áreas no Conselho Municipal de Turismo, por exemplo, mas queremos expandir esse contato e entender cada vez mais como pensa o guarulhense e quais são as expectativas das pessoas que empreendem na cidade”, comentou Ricardo Balcone, diretor do Departamento de Turismo da SDCETI.

A programação completa do evento, a ser realizado no Hotel Mercure, será divulgada em breve no portal https://turismo.guarulhos.sp.gov.br/.