Violência em Guarulhos: número de mulheres estupradas triplicou em julho

O número de casos de estupro praticamente triplicou na cidade, tendo uma alta de 175%, no mês de julho em comparação com o mês anterior, de acordo com as estatísticas de criminalidade divulgadas nesta quinta-feira (25), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram registrados 11 casos no mês passado, contra quatro em junho deste ano.

Somente nos primeiros sete meses deste ano houve 58 registros de estupro. Todavia, o índice maior é o número de casos de estupro de vulnerável, que de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 217-A do Código Penal, consiste no ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos.

Em outros números divulgados pela SSP, também há destaque para a queda no roubo de cargas, que caiu 17% no mês de passado em comparação com junho deste ano, de 30 para 25 registros. Enquanto isso, os números de roubo e furto de veículos também apresentaram diminuição de 0,5% cada um deles, os roubos passaram de 159 para 158 e os furtos saíram de 300 para 298, durante o mesmo período.

Os demais dados apresentaram aumento na cidade, sendo um deles as prisões por porte ilegal de arma, passando de sete para 11 casos. O número de armas de fogo apreendidas cresceu, passando de 12 para 15 registros e o número de veículos recuperados pela polícia também apresentou elevação de 89 para 103 ocorrências de junho para julho de 2022.

De acordo com os registros da SSP de hoje, em junho e julho de 2022, não houve registros de roubos a bancos e nem vítimas de homicídio doloso (quando uma pessoa mata outra intencionalmente) por acidente de trânsito no município.