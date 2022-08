Programa Mais Futuro divulga 30 mil vagas para cursos gratuitos em Guarulhos

O programa Mais Futuro disponibiliza vagas em inúmeros cursos gratuitos nos CEUs de Guarulhos, no Cemear, no Cemea Chico Mendes e no Parque Júlio Fracalanza. São 30 mil vagas em diferentes áreas para toda a família, como aulas de skate, fit dance, inglês, espanhol, violão, teatro, ginástica, judô e yoga, entre outros cursos e oficinas.

Iniciativa da Secretaria de Educação de Guarulhos, o Mais Futuro oferece mais de 200 cursos para a aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Todos acontecem de forma presencial, divididos em 16 polos de atendimento. Neste segundo semestre já estão inscritos cerca de 26 mil alunos em diversas regiões da cidade.

Os interessados podem escolher o curso de sua preferência e efetuar a matrícula pessoalmente na unidade de interesse, das 8h às 17h. Para realizar a matrícula é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Para atender a população em geral, nos CEUs Parque São Miguel e Continental há vagas para pessoas com deficiência, proporcionando melhoria da qualidade de vida e inclusão social por meio dos cursos de musicalização infantil, direcionado ao público com transtorno do espectro autista (TEA), teatro para portadores da síndrome de Down e vôlei adaptado para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida.

Para saber os horários e as turmas disponíveis dos cursos nos CEUs e demais espaços educacionais de Guarulhos clique em https://bit.ly/mais_futuro_2.