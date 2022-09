Projeto Cuidando reúne 350 pessoas em vulnerabilidade social no Adamastor

O Adamastor recebeu nesta quinta-feira (1º) o 1º Encontro do projeto Cuidando, que reuniu 350 pessoas em situação de vulnerabilidade social contratadas pela Prefeitura de Guarulhos para atuar na zeladoria da cidade. Na ocasião elas puderam assistir a palestras sobre inclusão e emprego, prevenção à violência doméstica e primeiros socorros, além de desfrutarem de uma mesa de café e terem à disposição manicures e cabeleireiros.

“Nós temos muito orgulho do Cuidando porque o projeto tem dado muito certo. E não sou só eu que falo, é o cidadão guarulhense que tem visto a nossa cidade mais bonita e bem cuidada graças também aos esforços e ao trabalho de vocês”, disse o prefeito Guti durante o evento.

Além do chefe do executivo, estiveram presentes os secretários Fábio Cavalcante, de Desenvolvimento e Assistência Social, Rodnei Minelli, de Serviços Públicos, e Bruno Gersósimo, de Administrações Regionais, gestores das pastas responsáveis pela gerência do programa, lançado em fevereiro de 2020 para dar oportunidades àqueles que não tinham uma renda fixa e também ampliar o serviço de zeladoria na cidade. Atualmente os participantes exercem suas funções nas regionais Taboão, Pimentas, São João, Cidade Satélite, Cabuçu, Centro e em algumas unidades do Ecoponto.

Dois beneficiários do programa aproveitaram o momento para agradecer publicamente a oportunidade e se colocaram à frente do público para se expressar. “Eu agradeço que Deus colocou esse projeto no coração do prefeito. Não é um só um salário que faz a gente chegar lá e conquistar, é a força de vontade também”, disse Alda Bispo, que trabalha na Regional São João. Já Marcelo Bernardes, funcionário da regional São João, afirmou que “as portas estavam fechadas pra mim e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que eu tive de trabalhar”.

Para completar as atividades da manhã os assistidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) realizaram apresentações de dança.

O projeto

O Cuidando é um programa de zeladoria social que contrata pessoas desempregadas em situação de alta vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), para atuarem nos serviços de varrição, pintura de guias, poda de canteiros e jardins e roçagem. Eles passam por capacitação e atuam junto aos profissionais das regionais da Prefeitura de Guarulhos, com jornada de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, no regime da CLT. O contrato é de seis meses, prorrogáveis por mais seis, com direito a férias, 13º e outras vantagens.

Os interessados em participar do Cuidando devem estar inscritos no CadÚnico. Quando surgem novas vagas, servidores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social buscam, no banco de dados do cadastro, candidatos interessados.