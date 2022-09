Sobremesas finas com sorvete para preparar em casa

Algumas sobremesas parecem ter sido esculpidas por artesãos tamanho bom gosto na seleção dos ingredientes. O sorvete se destaca em receitas refinadas dando seu toque de classe de diferentes maneiras, seja levando seu gelado único para um encontro caloroso com o petit gateau, seja mergulhando em um pote banhado a chocolate, como no grand gateau, ou acompanhando o crumble de maçã.

Sugestões saborosas é o que não faltam e a Häagen-Dazs, marca da General Mills e famosa por seus sorvetes sofisticados, reuniu receitas finas de sucesso mundo afora que carregam a indulgência do sorvete em suas essências. Confira:

Petit Gateau

Sobremesa de nome francês que, traduzido, seria como “pequeno bolo”. O recheio quente de calda de chocolate dentro do bolinho adocicado atinge outra dimensão quando se encontra com o sorvete. A formação dos sonhos é feita com sorvete de vanilla, sabor que na Häagen-Dazs traz o verdadeiro extrato de baunilha Bourbon. Quem não abre mão de acrescentar outros sabores no petit gateau, o Cream & Cookies, produzido pela marca belga, tem pedacinhos de biscoito de chocolate mergulhados no pote.

Ingredientes do petit gateau:

? 200 g de chocolate meio amargo

? 2 colheres de manteiga

? 1/4 xícara (chá) de açúcar

? 2 ovos

? 2 gemas

? 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

Preparo: Coloque o chocolate em banho-maria junto com a manteiga sem sal para derreter. Use uma batedeira para bater bem os ovos, o açúcar e as gemas. Junte ao chocolate derretido e acrescente a farinha de trigo, misturando até ficar uma massa homogênea. Posteriormente, use uma forma pequena ou de empadinha para colocar a massa. Lembre de untar a forminha com manteiga para não grudar.

Em forno pré-aquecido leve a forma por cerca de 10 minutos em potência alta ou até os bolinhos crescerem. O forno em fogo alto faz com que a “pele” do bolo se desenvolva muito mais rápido que a parte interna, conseguindo um recheio molinho. Desenforme ainda quente e sirva com o sorvete como companhia perfeita!

Crumble de maçã

Essa charmosa sobremesa se destaca por sua leveza e paladar fino. As tiras de maçãs caramelizadas misturadas à crocância das nozes se desmancham na boca. A cobertura com sorvete finaliza o doce. O sorvete Caramel Biscuit & Cream Speculoos, da Häagen-Dazs, reforça essa experiência caramelizada com nuances de creme.

Ingredientes:

? 5 ou 6 Maçãs

? 3 colheres (sopa) açúcar mascavo

? Canela Kitano a gosto

? 150 gramas de farinha

? 100 gramas de manteiga

? 3 colheres de açúcar

Preparo: Descasque as maçãs em formato meia-lua e adicione na panela junto com o açúcar mascavo e a canela Kitano. Cubra com água e leve para ferver até cozinhar a maçã (sem deixar que a fruta quebre fácil). Retire a água e coloque as maçãs cortadas em um refratário alto. Não precisa untar. Paralelamente, misture com as mãos a farinha na manteiga e açúcar até formar migalhas. Coloque essa crosta sobre as maçãs na forma e leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos a 180 graus ou até perceber que está dourando. O ideal é saborear a sobremesa quente e misturar ao sorvete gelado de caramelo Häagen-Dazs, gerando um combo de sabor.

Grand gateau

O amante de chocolate que não conhece o grand gateau precisa ser apresentado o quanto antes, afinal essa sobremesa espessa e suculenta reúne chocolate e mais chocolate em sua composição. O picolé de palito imerso no pote de bolo, coberto de chocolate é a marca do grand gateau. Veja a receita:

Ingredientes:

? 4 colheres de farinha de trigo

? 3 ovos

? 3 gemas

? 2 colheres de manteiga sem sal

? 3 colheres de açúcar

? 200g de chocolate meio amargo

? 200g de chocolate ao leite

? 1 lata de creme de leite

? Sorvetes de palito Häagen-Dazs

? Castanhas picadas a gosto

Preparo: Misture os ovos e as gemas com açúcar em um recipiente e reserve. Em uma panela, derreta o chocolate meio amargo com a manteiga em banho-maria. Se quiser derreter no microondas, coloque apenas o chocolate e dê pausas a cada 30 segundos para mexer e assim obter o derretimento uniforme, colocando posteriormente a manteiga sobre o chocolate derretido. Misture. No recipiente do chocolate e manteiga derretidos, acrescente a farinha e mexa. Essa mistura deve ser colocada com o recipiente que continha os ovos, açúcar e as gemas. Em refratários individuais próprios para forno e untados com manteiga e pouco de farinha, leve a mistura para assar por no máximo 10 minutos. A ideia é formar casquinhas com recheio mole, assim como o petit gateau. A cobertura se faz com o derretimento do chocolate ao leite que se mistura ao creme de leite. Mergulhe os picolés nos refratários ainda quentes e cubra com a cobertura de chocolate. Polvilhe com as castanhas picadas.

Brownie com sorvete

A casquinha crocante com recheio úmido faz do brownie uma sobremesa valorizada no mundo todo. Pode ser saboreada sozinha, mas fica muito mais apetitosa quando se une ao sorvete Häagen-Dazs favorito, que acrescenta sua textura cremosa ao brownie. A criatividade manda na escolha da cobertura do doce, seja com chocolate, doce de leite, castanhas, chantilly, ou outra opção atraente.

Ingredientes:

? 6 colheres de açúcar

? 150 gramas de chocolate meio amargo

? 12 colheres de farinha de trigo

? 5 colheres de manteiga

? 3 ovos

? 1 xícara de achocolatado

? Pitada de sal

? Pitada de canela Kitano (opcional)

Preparo: Misture os ovos com o açúcar na panela ou em uma batedeira. Em outra panela coloque o chocolate para derreter com a manteiga em banho-maria. Despeje a mistura do chocolate com a manteiga junto aos ovos e açúcar batidos. Depois acrescente a farinha e mexa até formar uma massa homogênea. Bote uma pitada de sal. Leve ao forno em uma forma untada com manteiga e um pouco do achocolatado (bata um pouco na forma para tirar o excesso) e deixe no forno por cerca de 30 minutos. Use um palito para ver se o doce está assado. Se o palito ao ser retirado estiver limpo, é porque já assou. Pronto! Se quiser reforçar o paladar adocicado, polvilhe com canela Kitano. Brownie combina demais com sorvete. Segue a sugestão: sorvete Macadamia Nut Btittle, da Häagen-Dazs.

Sanduíche de biscoito com sorvete

Sobremesa conhecida no exterior, mas não tão lembrada por aqui, o sanduíche de sorvete é uma grande escolha para quem deseja um doce mais leve após a refeição. Duas camadas de massa de biscoito são separadas pelo recheio feito inteiramente com sorvete. Já deu para imaginar o sabor.

Ingredientes:

? 1 ou 2 potes de sorvete de sua preferência (sugestão: sorvete de amendoim Peanut Butter Crunch, da Häagen-Dazs). Quanto mais sorvete, maior o recheio.

? 1 xícara (chá) de farinha de trigo

? 5 colheres (sopa) de cacau em pó

? 1 pitada de sal

? 6 colheres (sopa) de manteiga sem sal

? 2/3 xícara (chá) de açúcar

? 1 colher (chá) de essência de baunilha

? 1 ovo

Preparo: Bata todos os ingredientes, exceto o sorvete, até que a massa fique macia e homogênea. Em seguida, envolva essa massa na tigela em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa sobre duas folhas de plásticos próprias para alimento e recorte em formatos iguais (pode usar o copo para ter formato redondo). Agora leve essa massa recortada numa forma enfarinhada e untada em um forno pré-aquecido. Deixe assar por 10 minutos. Depois espere esfriar e retire do forno para rechear os biscoitos com sorvete. O biscoito estará crocante! Dica: para ter um biscoito macio com o sorvete, deixe a sobremesa dormir no congelador, pois a umidade ajuda a tornar o biscoito mais suave e menos crocante.