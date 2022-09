Amor Pet: tutores eternizam animais como tatuagens

No início de 2022, a gerente de supply chain, Ana Paula Modesto, decidiu fazer uma homenagem para lá de especial aos seus dois cãezinhos da raça Spitz Alemão: Dom e Jolie. Mãe de pet, como ela mesma se intitula, ela é tutora dos dois há seis anos e que conforme esse amor crescia ainda mais e a motivou para decidir em como homenageá-los. “Eu sabia que queria fazer alguma coisa, mas pensava se seria um carimbo com as patinhas deles ou um retrato”, conta.

Depois de três anos amadurecendo a ideia, Ana Paula pesquisou referências, profissionais e tomou a decisão de fazer uma tatuagem com o retrato dos seus filhos caninos. Para concretizar seu desejo, ela pesquisou referências e descobriu o trabalho do premiado tatuador Camilo Tuero por meio da indicação do marido e pesquisas na internet. “Meu marido já o conhecia por admirar o trabalho, depois fui descobrindo mais sobre o trabalho dele e amigos meus também sugeriram o seu nome”, diz.

O que Ana Paula desejava era um retrato fiel, colorido e delicado de seus bichinhos, eternizando todo o seu amor. E foi exatamente isso que ela conquistou. “O que mais me chamou a atenção, além do talento do Camilo, foi o profissionalismo com que fui atendida. Toda a atenção da equipe e a paciência em me ajudar a escolher o local, o tamanho e todos os detalhes. Eu acredito que isso seja fundamental no resultado”.

Para Tuero, que está na ativa há mais de 20 anos, a dica para qualquer pessoa que quer eternizar seu bichinho na pele é procurar por um profissional que, além de técnica, também siga as normas de biossegurança, esteja à disposição para tirar dúvidas e que oriente seus clientes com as melhores formas de conservação da tatuagem. “Uma tatuagem é muito mais que um desenho na pele, é uma coisa eterna, precisa ser pensada com carinho, feita por alguém competente e que se mantenha à disposição para o cliente”, alerta o especialista.

Tuero é conhecido e reconhecido internacionalmente por seu trabalho ultrarrealista. Atuando há mais de 20 anos, o artista coleciona mais de 200 prêmios, número que chama atenção, principalmente, se comparado com o de outros artistas do mesmo ramo. Autodidata, o tatuador iniciou sua carreira em sua cidade natal, Lima (Peru), aos 16 anos. Ele conta que a escolha da profissão foi “porque quando você marca a vida de uma pessoa de maneira positiva, você acaba se tornando imortal”.

Com um portfólio vasto, preenchido por trabalhos de diversos estilos, Tuero não se intimida e garante que faz qualquer tatuagem, mas seu forte e estilo preferido é o realismo. “Eu costumo fazer um retrato em três horas aproximadamente, um tempo razoavelmente rápido e que permite que o cliente não precise voltar para fazer várias outras sessões”, explica.

A qualidade do trabalho do artista é fruto de muita dedicação e estudo. “Eu tenho um olhar muito crítico sobre o que eu faço. Analiso cada detalhe durante o processo e depois também. A minha maior satisfação é deixar os clientes felizes e realizados com a tatuagem’, conta.