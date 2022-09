Festival Degusta Guarulhos começa nesta quarta-feira com 22 participantes

Com 22 restaurantes participantes, o Festival Degusta Guarulhos terá início nesta quarta-feira (21) com o objetivo de promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade. Até o dia 2 de outubro será possível se deliciar com pratos especiais nos estabelecimentos inscritos, com três valores fixos: R$ 29,90, R$ 49,90 e R$ 69,90.

A ação é promovida pela Prefeitura em parceria com o Guarulhos Convention & Visitors Bureau e com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), patrocinado pela KM Embalagens e com o apoio e parceria da ACE (Associação Comercial e Empresarial), do Sincomércio Guarulhos, do Senac e do Sebrae.

Confira as casas participantes, o endereço e o cardápio

1966 Pub

Endereço: Rua Tapajós, 298 – Jardim Barbosa

Instagram: @1966pub

Pratos:

Batata suíça – R$ 29,90

Combo batata suíça acompanhada de caipirinha – R$ 49,90

Arabian Pizzas e Esfihas

Endereço: Rua São Jorge, 204 – Jardim São Jorge

Instagram: @arabians_foods

Pratos:

Pizza Marinara (35 cm – oito pedaços) – R$ 29,90

Pizza Marguerita di Napoli (35 cm – oito pedaços) – R$ 49,90

Combo com duas pizzas (35 cm – oito pedaços) – R$ 69,90

Base Steackhouse (Hotel Pullman)

Endereço: Rodovia Hélio Smids, s/nº – Cumbica

Instagram: @baserestaurante

Pratos:

Banoffee – R$ 29,90

Pancetta com BBQ de goiaba – R$ 49,90

Agnolotti de burrata e limão siciliano – R$ 69,90

Cantina D’Elia

Endereço: Avenida Guarulhos, 1.803 – Vila Augusta

Instagram: @cantinadelia

Pratos:

Couvert – R$ 29,90

Macarronada no queijo – R$ 49,90

Nhoque com porpetone – R$ 69,90

Clube da Carne

Endereço: Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 564 – Parque Renato Maia

Instagram: @clubedacarne.oficial

Pratos:

Linguiça de costela angus – R$ 29,90

Costelinha suína com barbecue – R$ 69,90

Coco Bambu

Endereço: Avenida Bartholomeu de Carlos, 230 – Jardim Flor da Montanha (dentro do Parque Shopping Maia)

Instagram: @cocobambuguarulhosoficial

Pratos:

Carne de sol do sertão – R$ 69,90

Flashback Restaurante

Endereço: Avenida Doutor Timóteo Penteado, 628 – Vila Hulda

Instagram: @flashbackrestaurante

Pratos:

Pudim de leite – R$ 69,90

Fran’s Café

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 1.879 – Macedo

Instagram: @franscafeguarulhos

Pratos:

Dois franccinos – R$ 29,90

Dois cafés waffle – R$ 49,90

Duas sopas – R$ 69,90

Hotel Marriott

Endereço: Avenida Ministro Evandro Lins e Silva, 10/100 – Cecap

Instagram: @marriottsaopaulo

Pratos:

Buffet de café da manhã – R$ 69,90

Hotel Slaviero – Restaurante SL

Endereço: Avenida Emílio Ribas, 87 – Centro

Instagram: @slavierohoteis

Pratos:

Parmegiana especial – R$ 49,90

Império BBQ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 339 – Jardim São Paulo

Instagram: @imperiobbq

Pratos:

Croqueta defumada – R$ 29,90

Linguiça de costela – R$ 49,90

Texas ribs – R$ 69,90

Japastel

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 2163 – Macedo

Instagram: @japastel_sushibar

Pratos:

Yakisoba – R$ 29,90

Combo hot roll gourmet –R$ 49,90

Combo especial de salmão – R$ 69,90

La Fratelli

Endereço: Avenida Papa Pio XII, 475 – Macedo

Instagram: @lafratellimacedo

Pratos:

Esfirra big de banana nevada –R$ 29,90

Pizza Galinhaço – R$ 49,90

Pizza de camarão – R$ 69,90

Le Pingue

Endereço: Avenida Emílio Ribas, 897 – Jardim Tijuco

Instagram: @lepingueguarulhos

Pratos:

Le pinguê – R$ 29,90

Combo brie burguer – R$ 49,90

Combo salmão – R$ 69,90

LGR Burguer & Pizza

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 667 – Macedo

Instagram: @lgrburguer

Pratos:

Combo x-burger –R$ 29,90

Sanduba de pastrami com pink lemonade – R$ 49,90

Pizza de pepperoni acompanhada de gin tônica – R$ 69,90

Mandacaru Cachaçaria

Endereço: Avenida Salgado Filho, 1798 – Centro

Instagram: @mandacarucachacaria

Pratos:

Risoto de calabresa com alho poró – R$ 29,90

Baião de dois para duas pessoas – R$ 49,90

Picanha suína de sol com batatas fritas – R$ 69,90

Planet Donut

Endereço: Rua Josephina Mandotti, 174 – Jardim Maia

Instagram: @theplanetdonuts

Pratos:

Combo 1 – De outro planeta – R$ 29,90

Combo 2 – Delícias da galáxia – R$ 49,90

Combo 3 – Universo preferido – R$ 69,90

Sagrado Guarulhos

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 939 – Macedo

Instagram: @sagradoguarulhos

Pratos:

Champs elysees – R$ 29,90

Tábua chateau – R$ 49,90

Schoppen Beer & Food

Endereço: Rua Rafael Balzani, 77 – Vila Moreira

Instagram: @schoppenbeerefood

Pratos:

Bolinho de carne a moda Alemã (Frikadellen) – R$ 29,90

Mix de salsichas alemãs – R$ 49,90

Joelho de porco individual – R$ 69,90

The B-burguer

Endereço: Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308 (dentro do Shopping Bonsucesso)

Site: https://inoveclube.com/menu/TheBBurgersSPShopBonsucesso

Pratos:

Parmegiana a moda carne burgers – R$ 29,90

Vino Vinho

Endereço: Rua Cônego Valadão, 940 – Gopoúva

Instagram: @vinovinho

Pratos:

Risoto de alho poró com bombom ao molho genovês – R$ 69,90

Yakissoba Mix Sushi

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 933 – Cocaia

Instagram: @yakissobamixsushi

Pratos:

Combinado shimane – R$ 29,90

Yakissoba de picanha médio – R$ 49,90

Festival tradicional – R$ 69,90