Até às 12h no Brasil, 59 países já encerraram a votação para presidente da República

Até as 12h deste domingo (2), eleitoras e eleitores brasileiros em 59 países já haviam encerrado a votação para presidente da República.

Divulgação dos resultados

A divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só ocorrerá a partir das 17h de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o país.

Mas é importante lembrar que os resultados em cada seção eleitoral podem ser conferidos pelos próprios eleitores por meio do Boletim de Urna.

Confira a lista dos países que finalizaram a votação até 12h:

ÁFRICA DO SUL ALEMANHA

Seção 1709



Lula: 409 votos.

Jair Bolsonaro: 57 votos.

Ciro Gomes: 18 votos.

Simone Tebet: 18 votos.

Felipe d’Avila: 13 votos.

Padre Kelmon: 1 voto.

Léo Péricles: 1 voto.



Seção 1713



Lula: 377 votos.

Jair Bolsonaro: 42 votos.

Ciro Gomes: 11 votos.

Simone Tebet: 10 votos.

Felipe d’Avila: 7 votos.

Sofia Manzano: 2 votos.

Soraya Thronicke: 1 voto.

Padre Kelmon: 1 voto.

Léo Péricles: 1 voto.



Seção 1714



Lula: 499 votos.

Jair Bolsonaro: 31 votos.

Ciro Gomes: 26 votos.

Simone Tebet: 18 votos.

Felipe d’Avila: 5 votos.

Léo Péricles: 2 votos.

Soraya Thronicke: 1 voto.

Seção 1715



Lula: 342 votos.

Jair Bolsonaro: 45 votos.

Ciro Gomes: 16 votos.

Simone Tebet: 13 votos.

Felipe d’Avila: 3 votos.

Sofia Manzano: 2 votos.

Léo Péricles: 2 votos.



Seção 1716



Lula: 328 votos.

Jair Bolsonaro: 44 votos.

Ciro Gomes: 20 votos.

Simone Tebet: 10 votos.

Felipe d’Avila: 3 votos.

Soraya Thronicke: 1 voto.

Léo Péricles: 1 voto.

ARÁBIA SAUDITA AUSTRÁLIA

seção 1150

Lula: 341 votos.

Jair Bolsonaro: 76 votos.

Ciro Gomes: 26 votos.

Simone Tebet: 23 votos.

Felipe D’Avila: 10 votos.

Soraya Thronicke: 2 votos.

Vera: 2 votos.

Sofia Manzano: 1 voto.

Constituinte Eymael: 1 voto.



5 dos 491 brasileiros dessa seção votaram branco, enquanto outros 4 anularam. 301 faltaram.



Seção 741, também em Cambera, o boletim de urna apontou:



Lula: 158 votos.

Jair Bolsonaro: 74 votos.

Ciro Gomes: 14 votos.

Simone Tebet: 11 votos.

Felipe D’Avila: 4 votos.

Padre Kelmon: 2 votos.

Soraya Thronicke: 1 voto. ÁUSTRIA BAREIN BÉLGICA

seção 1946, de Bruxelas. Ao todo, são oito seções na Bélgica.



Lula: 253 votos.

Jair Bolsonaro: 174 votos.

Simone Tebet: 34 votos.

Ciro Gomes: 33 votos.

Felipe d’Avila: 17 votos.

Sofia Manzano: 3 votos.

Padre Kelmon: 1 voto.

Eymael: 1 voto.

Vera: 1 voto. BULGÁRIA CATAR CHINA

China



Na seção 0963 de Pequim, capital do país, o boletim de urna indicou:



Lula: 48 votos.

Jair Bolsonaro: 19 votos.

Ciro Gomes: 4 votos.

Felipe D’Avila: 3 votos.

Simone Tebet: 2 votos. CHINA, HONG KONG CHIPRE COREIA DO SUL DINAMARCA

seção 1697, de Copenhague, na Dinamarca. Além desta, o país tinha mais três seções disponíveis para eleitores brasileiros no país.



Lula: 209 votos.

Jair Bolsonaro: 38 votos.

Ciro Gomes: 12 votos.

Simone Tebet: 10 votos.

Felipe d’Avila: 7 votos.

Sofia Manzano: 2 votos.

Constituinte Eymael: 1 voto.



4 eleitores votaram nulo; 5 votaram em branco. EGITO EMIRADOS ÁRABES UNIDOS ESLOVÁQUIA ESLOVÊNIA ESPANHA ESTÔNIA

seção 1282, em Talin — a única do país.



Lula: 148 votos.

Jair Bolsonaro: 16 votos.

Ciro Gomes: 9 votos.

Simone Tebet: 7 votos.

Felipe d’Avila: 5 votos.

Sofia Manzano: 1 voto. FILIPINAS FINLÂNDIA

Seção 381



Lula: 200 votos.

Jair Bolsonaro: 64 votos.

Ciro Gomes: 28 votos.

Simone Tebet: 14 votos.

Felipe d’Avila: 3 votos.

Sofia Manzano: 1 voto.



4 eleitores votaram nulo, e 12 votaram em branco.

Seção 382



Lula: 190 votos.

Jair Bolsonaro: 63 votos.

Simone Tebet: 24 votos.

Ciro Gomes: 23 votos.

Felipe d’Avila: 10 votos.

Padre Kelmon: 1 voto.

Vera: 1 voto.

Eymael: 1 voto.

Léo Péricles: 1 voto.



A seção teve 7 votos brancos e 2 votos nulos. FRANÇA

seção 799, de Paris, na França. Além desta, o país tinha outras seções disponíveis para eleitores brasileiros na França.



Lula: 283 votos.

Jair Bolsonaro: 31 votos.

Ciro Gomes: 11 votos.

Simone Tebet: 8 votos.

Felipe d’Avila: 6 votos.



3 votaram em branco. GRÉCIA HOLANDA HUNGRIA

seção 1695, de Budapeste, na Hungria. Além desta, o país tinha outra seção disponível na Embaixada do Brasil.



Lula: 175 votos.

Jair Bolsonaro: 44 votos.

Ciro Gomes: 8 votos.

Felipe d’Avila: 7 votos.

Simone Tebet: 5 votos.

Vera: 1 votos. INDIA INDONÉSIA IRÃ ISRAEL

Seção 677



Jair Bolsonaro: 106 votos.

Lula: 102 votos.

Simone Tebet: 25 votos.

Felipe d’Avila: 4 votos.

Ciro Gomes: 3 votos.

Vera: 1 voto.

Léo Péricles: 1 voto.

7 eleitores votaram em branco, enquanto quatro anularam.

Seção 683



Lula: 73 votos.

Jair Bolsonaro: 72 votos.

Simone Tebet: 15 votos.

Felipe d’Avila: 4 votos.

Ciro Gomes: 4 votos.

Soraya Thronicke: 1 voto.

Padre Kelmon: 1 voto.



A seção registrou 3 votos em branco e 4 nulos. ITÁLIA JAPÃO

à seção eleitoral 1766 em Tóquio, segundo dados do aplicativo “Boletim na Mão”, os números foram os seguintes:



Jair Bolsonaro: 187 votos.

Lula: 79 votos.

Ciro Gomes: 25 votos.

Simone Tebet: 21 votos.

Felipe D’Avila: 4 votos.

Soraya Thronicke: 3 votos.

Vera: 2 votos.

Sofia Manzano: 2 votos.

Padre Kelmon: 1 voto.



Em Nagoia, uma das maiores cidades do país, os resultados da seção 265 foram:



Jair Bolsonaro: 315 votos.

Lula: 30 votos.

Ciro Gomes: 21 votos.

Simone Tebet: 16 votos.

Felipe D’Avila: 6 votos.

Soraya Thronicke: 5 votos.

Constituinte Eymael: 2 votos.



13 eleitores dessa seção votaram em branco, enquanto 7 anularam. JORDÂNIA KUWAIT LÍBANO LUXEMBURGO MALÁSIA MOÇAMBIQUE NAMÍBIA NEPAL NORUEGA NOVA ZELÂNDIA

seção 1690 de Wellington, o boletim indicou o seguinte resultado:



Lula: 117 votos.

Jair Bolsonaro: 22 votos.

Felipe D’Avila: 8 votos.

Ciro Gomes: 5 votos.

Simone Tebet: 4 votos.

Padre Kelmon: 1 voto.



1 eleitor dessa seção votou branco, enquanto 3 anularam.

Já na seção 1693 da mesma cidade, o boletim apontou:



Lula: 36 votos.

Jair Bolsonaro: 13 votos.

Ciro Gomes: 1 voto.



Ninguém votou branco ou anulou nesta seção. OMÃ PALESTINA POLÔNIA QUÊNIA REPÚBLICA TCHECA

seção 0832, em Praga – a única do país.



Lula: 253 votos.

Jair Bolsonaro: 58 votos.

Ciro Gomes: 26 votos.

Felipe d’Avila: 8 votos.

Simone Tebet: 18 votos.

Sofia Manzano: 2 votos.

Soraya Thronicke: 2 votos.



8 eleitores votaram nulo; 7 votaram em branco. ROMÊNIA RÚSSIA (FEDERAÇÃO RUSSA) SINGAPURA

seção 506 em Singapura, capital do país de mesmo nome, o boletim de urna indicou:



Lula: 87 votos.

Jair Bolsonaro: 60 votos.

Simone Tebet: 21 votos.

Ciro Gomes: 18 votos.

Felipe D’Avila: 16 votos.



5 eleitores dessa seção votaram branco, enquanto outros 3 anularam. SUÉCIA SUIÇA TAILÂNDIA TAIWAN TANZÂNIA TIMOR LESTE TURQUIA VIETNÃ ZÂMBIA

Neste ano, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior. Eles podem votar somente para presidente da República. O número de eleitores no exterior representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, quando ocorreram as últimas Eleições Gerais. A votação ocorre em 181 cidades estrangeiras.

Fusos no Brasil

Uma decisão do Plenário do de dezembro de 2021 determinou a uniformização do horário de votação em todo o país. Isso significa que, no Brasil, as seções eleitorais foram abertas às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF), desde que não haja eleitores na fila.

Como consequência, estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida, prevista na Resolução TSE nº 23.669, que trata dos atos gerais do processo eleitoral. As seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abriram uma hora antes, ou seja, às 7h do horário local.

Boa parte das seções do estado do Amazonas também iniciou a votação às 7h. Contudo, como algumas localidades seguem o fuso horário do Acre, nesses lugares, os trabalhos de coleta dos votos do eleitorado começaram com duas horas de antecedência, isto é, às 6h.

Já em Fernando de Noronha (PE), a votação foi iniciada às 9h do horário local para coincidir com o horário da capital federal.