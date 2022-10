‘Velha Guarda’ da ACE-Guarulhos recebe homenagem durante 9º Café com Negócios

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realizou, na noite da última sexta-feira (30), a 9ª edição do Café com Negócios, maior evento de networking e geração de oportunidades comerciais de Guarulhos e região. Mais de 1000 pessoas se inscreveram gratuitamente no evento, que recebeu centenas de empreendedores e políticos, além de membros da diretoria executiva da ACE, na concessionária Toyota Quality, no Jardim Santa Francisca.

Um dos pontos altos do evento foi a homenagem que o presidente Silvio Alves entregou aos antecessores Dargham Ahmad Dargham (presidente da entidade de 1970 a 1972 e de 1980 a 1986) e Luis Roberto Mesquita, que comandou a ACE de 1996 a 2001. Ambos receberam a Comenda do Mérito Empreendedor “Álvaro Mesquita”, homenagem que a ACE-Guarulhos entrega a pessoas que contribuem decisivamente para o empreendedorismo e o setor produtivo no Brasil.

“Parabéns a esta gestão, a todos os funcionários e diretores que estão dinamizando a Associação Comercial”, afirmou Luis Roberto, que valorizou o fato de ter a Comenda o nome de seu pai.

“Não poderia ser mais oportuna essa homenagem. Só alcançamos esse sucesso porque partimos do legado deixado por ex-presidentes que, assim como eu, atuaram sem remuneração de qualquer natureza e movidos apenas pelo comprometimento com a causa empreendedora e pelo espírito associativista. Sinto-me honrado em poder homenagear Luis Roberto Mesquita e Dargham Ahmad Dargham”, afirmou Silvio.

O VP Jurídico da entidade, Alonso Alvares, entregou a Comenda ao prefeito de Arujá, cidade vizinha de Guarulhos, Luís Camargo, que tem um trabalho reconhecido de fomento ao empreendedorismo e à geração de negócios. “Quero parabenizar a ACE pelo magnífico evento. O Café com Negócios precisa ser replicado em todo o Alto Tietê. Quero saudar o presidente Silvio Alves pelo brilhante trabalho à frente da ACE-Guarulhos”, disse o prefeito.

Os também ex-presidentes Anunciato Thomeo, Decio Pompêo e Wilson Lourenço já aceitaram receber a láurea e só não o fizeram na noite desta sexta-feira por compromissos pré-agendados.

Durante o Café com Negócios, houve homenagens à Clínica Jardim São João, nova associada à ACE, e à Cennabras Indústria e Comércio, que completou 10 anos de associação. Os certificados foram entregues pelo diretor Comercial Carlos Dias. “Estou muito impressionado com esse evento. É uma grande satisfação para nós que somos de Guarulhos e acreditamos na cidade, porque não é fácil empreender. E o Café com Negócios é um grande estímulo. É um prazer ser um novo associado à ACE”, disse o médico Eduardo Carneiro.

“Evento maravilhoso que fortalece a cidade e gera negócios. Parabéns pelo trabalho da ACE”, citou Cláudia Castaldelli, da Cennabras.

Representando o Poder Executivo, o vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Cultura, Professor Jesus, também esteve presente, assim como nas edições anteriores do Café com Negócios. “Parabenizo a ACE por proporcionar essa conexão após um tempo difícil de pandemia. Tenho certeza de que a tendência é crescer cada vez mais”, apontou.

Acompanhado de membros da diretoria, o presidente Silvio Alves passou em todos os estandes de produtos e serviços expostos no evento. “Não há motivos para o consumidor ir para outro município fazer suas compras. Guarulhos tem de tudo, com fornecedores que têm bons produtos e serviços e preços competitivos. O sucesso do Café com Negócios é prova disso”, completou.