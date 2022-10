Salve, São Francisco de Assis!

Nesta terça-feira (4) a tradição católica celebra o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da ecologia. Por sua origem e modo de vida humilde nos campos italianos, o frade católico Francisco de Assis pregava, visitava e consolava os doentes, mantendo uma relação muito próxima com a natureza e os animais, os quais considerava, juntamente com a figura humana, obras divinas.

Com sua canonização pela Igreja Católica Apostólica Romana, foi formada a Ordem Franciscana, que, com o passar do tempo, por questões religiosas e culturais, teve seus ensinamentos e cuidados associados à causa animal.

Alinhados aos mesmos princípios de amor e promoção do bem-estar dos nossos amigos de quatro patas, podemos afirmar que o amor divino se manifesta tanto em vidas humanas como também em nossos irmãos de convivência no planeta, os animais, sendo de nossa responsabilidade criar condições de existência pacífica, harmoniosa e respeitosa entre todos os seres, independente da fé proclamada pelos cidadãos.

Desta forma, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos trabalha para criar e ampliar políticas públicas para a causa animal em nosso município. Neste sentido, temos inúmeras ações positivas, como as cerca de 12 mil castrações gratuitas de cães e gatos realizadas anualmente, promoção de centenas de adoções, resgate e abrigo de felinos, caninos e equinos de acordo com as possibilidades do departamento, além do programa Educa Pet, iniciado em março e que já levou conscientização sobre cuidados com os animais de estimação a mais de dez mil crianças em escolas e CEUs de Guarulhos. Sabemos que ainda precisamos ampliar nossos serviços diante da imensa demanda existente em nossa cidade e temos no amor à causa animal e na parceria com a atual gestão nossos principais combustíveis.

Juliana Kopczynski

Diretora do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos