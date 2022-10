Doguinhos com 10 anos ou mais aguardam há meia década por adoção no abrigo da Prefeitura

Eles já não querem brincar, passam a maior parte do tempo deitadinhos e carregam marcas da idade avançada, como cegueira e dificuldades de locomoção. Por esses e outros motivos, não podem ser levados às feiras de adoção, o que reduz ainda mais suas chances de conseguirem novas famílias para passarem seus últimos anos de vida.

Dentre os cerca de 180 animais que atualmente estão no abrigo da Prefeitura, em Bonsucesso, 12 doguinhos com mais de dez anos de idade já viram muitos cães e gatos chegando e depois indo embora com suas novas famílias, enquanto esperam o grande dia no qual também serão escolhidos. Vovozona, Rabicho, João Grande e Beethoven estão entre os idosos que esperam há cerca de cinco anos por adoção. Todos têm histórico de abandono ou maus-tratos.

A diretora do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, Juliana Kopczynski, falou sobre a situação dos animais que sofrem discriminação por serem idosos ou até mesmo por terem pelagem na cor preta. “Aqui no abrigo fazemos todo o possível para oferecer conforto, alimentação, cuidados de saúde e momentos de lazer, mas sabemos que nunca conseguiremos substituir o papel de um verdadeiro lar. Por isso, estamos focando nossos esforços na divulgação desses idosinhos e também na dos pretinhos. Assim como conseguimos uma linda família que no ano passado adotou os três cães idosos que estavam há pelo menos dez anos aqui, também temos fé que vamos conseguir para estes também”, explica a gestora.

Todos os cães disponíveis para adoção estão aptos ao convívio com pessoas e com outros animais, são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Eles e também os gatinhos do abrigo podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mediante agendamento por telefone (2436-3656 / 2436-3658) ou endereço eletrônico: [email protected]. Mais características e fotos dos animais também podem ser recebidas pelo mesmo e-mail. Outras informações em dpan.guarulhos.sp.gov.br.