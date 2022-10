GCM prende homem acusado de roubar celular no Jardim Presidente Dutra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na madrugada desta quarta-feira (5), no Jardim Presidente Dutra, após o roubo de um celular. A vítima acionou a equipe por meio da Central 153 logo após o ocorrido e informou que três homens em duas motocicletas a ameaçaram com uma arma de fogo para que entregasse o aparelho na altura do km 218 da rodovia Presidente Dutra.

Uma equipe em patrulhamento preventivo localizou um motociclista naquele bairro com as características físicas descritas pela vítima, além de conduzir um veículo do mesmo modelo. O suspeito tentou fugir ao ser solicitado que parasse para a abordagem, mas foi alcançado rapidamente. Os agentes encontraram com ele o celular roubado e o encaminharam ao 7° Distrito Policial.

Na delegacia a vítima reconheceu o autor e o seu aparelho celular, que foi devolvido. Diante dos fatos a autoridade policial de plantão confirmou a prisão em flagrante e deteve o acusado por roubo.