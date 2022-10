Dia das Crianças: 3 pratos para criar memórias afetivas com os pequenos

Há sabores que nos remetem a gostosas lembranças da infância, seja pelos temperos usados em determinados pratos ou até mesmo pela variedade das cores que dão mais estímulo às refeições nessa fase da vida. Para proporcionar uma experiência positiva por meio da alimentação com as crianças e criar deliciosas memórias afetivas desta fase da vida, a Yoki e a Kitano, marcas da General Mills, mostram como é possível celebrar o Dia das Crianças preparando refeições com visuais que os pequenos vão adorar e ainda se deliciar com saborosas opções por meio de temperos e receitas específicas.

Pão de leite em formato de ursinho nos sabores: Churros de paçoca e Amendoim com Leite Condensado

Churros, paçoca e amendoim são alguns dos clássicos que relembram a infância, seja nas festas infantis ou em comemorações datadas, como as festividades juninas. Adaptados em uma receita de pão no formato de ursinho complementam um visual divertido para os pequenos e mais sabor na refeição. Com a ajuda dos adultos, os pequenos podem, inclusive, ajudar no preparo.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 pessoas

Ingredientes para a massa:

1 ovo

250 ml de leite

3 colheres (sopa) de manteiga derretida

2 colheres (chá) de açúcar

1 colher de sal

1 colher (sopa) de fermento

500g de farinha de trigo

Para fazer olhinhos e narizinhos:

100% Cravo-da-Índia Kitano (geleia ou uvas passas cortadas também podem ser opções)

Para pincelar:

1 gema

1 colher (sopa) de leite

Modo de preparo: bata todos os ingredientes para a massa no liquidificador, exceto a farinha de trigo. Pegue a mistura e vá adicionando a farinha aos poucos. A massa estará no ponto quando estiver macia e desgrudar das mãos. Sove bem a massa. Use um rolo para abrir a massa. Depois de aberta a massa, inclua o recheio, forme bolinhas recheadas e crie imagens de ursinhos. Antes de levar ao forno, pincele a mistura de gema com leite para hidratar e bronzear a massa. Ao tirar do forno, inclua os cravos para fazer olhinhos e narizinhos.

Sugestões de recheio para o pãozinho de ursinho:

1 – Recheio de Churros de Paçoca

Ingredientes

7 unidades de Paçoquinha de Amendoim Yoki (tipo rolha)

300g de doce de leite

300g de leite condensado

150g de leite

1 colher (chá) de canela em pó Kitano

Modo de preparo: misture todos os ingredientes

2 – Recheio de Amendoim com Leite Condensado

Ingredientes

300g de Amendoim Yoki

200g de leite condensado

Modo de preparo: asse por 10 min o amendoim e depois triture no liquidificador. Depois coloque o leite condensado. O ideal é que fique em forma de pasta, mais espesso.

Panqueca de banana com canela em formato de flor

Algumas especiarias também incrementam refeições que marcam a infância. A canela, por exemplo, que é versátil nas receitas, pode ser usada em diferentes combinações, como na panqueca de banana, que é nutritiva e gostosa. Por ser rápida e fácil, as crianças podem ajudar na preparação.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes para a massa:

1 ovo

2 colheres (sopa) de Tapyoki

1 colher de chá de Canela em Pó Kitano

2 colheres (sopa) de leite

1 banana

Ingredientes para decoração da flor:

4 morangos

2 mirtilos (cravos ou uvas ou também são opções)

1 banana

Uvas passas

Kiwi

Ingredientes para enfeites em volta da flor:

Paçoquinhas de Amendoim Yoki (ou pipoca de Micro-Ondas Yoki Sabor Chocolate)

Pipoca de Micro-ondas Sabor Manteiga Yoki

Modo de preparo da panqueca: amasse a banana com um garfo e misture todos os ingredientes em uma tigela. leve a uma frigideira já aquecida. Monitore bem os lados para que a panqueca ganhe coloração marrom, mas cuidado para não torrar. Após a panqueca ficar pronta, corte em círculo e separe.

Agora a decoração: ao redor da panqueca, decore com morangos cortados e kiwi. O kiwi pode ser também o caule. A bochechinha colorida, em formato circular, pode ser feita com morangos; os olhos, com mirtilos, uvas cortadas ou mesmo pingando mel. O branco dos olhinhos pode ser criado com duas bananas cortadas em rodelas. Uvas passas cortadas podem virar cílios e a boquinha da planta. Para finalizar a decoração no prato, as paçocas trituradas (ou pipoca de chocolate) podem ser o solo e as pipocas as nuvens!

Sorvete de pipoca sabor churros

Sorvete, pipoca e churros isoladamente já trazem sabores únicos que marcam a infância. Mas também é possível juntar os três em uma saborosa combinação que é não apenas atrativa para os olhos dos pequenos, como criam memórias únicas nessa fase da vida.

Tempo de preparo: 2 horas

Rendimento: 22 pessoas

Ingredientes:

500 ml de creme de leite fresco

12 xícaras de chá de pipoca Yoki tradicional estourada

2 latas de leite condensado

1 colher de chá de Canela em Pó Kitano

500 ml de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly

6 xícaras de chá de pipoca pronta Yoki sabor churros

Modo de preparo: bata 500ml de creme de leite resfriado até dar o ponto de chantilly e reserve. Em um liquidificador, bata os outros 500ml de creme de leite fresco com as 12 xícaras de pipoca estourada. Passe essa mistura por uma peneira fina, apertando bem para ficar somente a casca da pipoca na peneira. Reserve o creme peneirado em uma tigela e descarte o que ficou na peneira.

No liquidificador, coloque as latas de leite condensado e bata bem por 2 minutos. Desligue. Transfira o leite condensado batido para a tigela com o creme de pipoca e misture. Adicione 500 ml de creme de leite fresco batido em ponto de chantilly, mexa delicadamente e despeje em um pote com tampa. Leve ao freezer para endurecer por mais ou menos 2 horas. Retire do freezer e sirva em seguida com pipoca estourada sabor churros.