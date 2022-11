Café: Conheça os benefícios da segunda bebida mais consumida pelos brasileiros

Não é novidade que o café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil, perdendo apenas para a água. Mas apesar da forte preferência do brasileiro, muitas pessoas ainda não conhecem as vantagens do consumo da bebida no dia a dia. De acordo com uma pesquisa publicada em setembro pela European Journal of Preventive Cardiology, beber 150 ml de café moído ou instantâneo por dia pode auxiliar na redução de até 27% de risco de doenças cardíacas e até mesmo na morte precoce.

Ainda segundo o estudo, os pesquisadores identificaram algumas “reduções significativas” no risco de doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral no consumo diário. Mesmo que o hábito de beber seja feito de forma sensorial, a procura pela bebida no dia a dia pode ser percebida por quem trabalha no ramo. É o que relata Vinicius Delatorre, diretor operacional da Mais1 Café, maior rede de cafés especiais do Brasil. “As pessoas gostam de beber café, seja para compartilhar um momento com alguém, na hora de ir para o trabalho ou para escola ou até mesmo para fazer uma pausa ao longo do dia. O café faz parte do cotidiano do brasileiro. É uma paixão nacional”.

Pensando nas vantagens que a bebida pode trazer para a saúde e bem-estar das pessoas, conheça alguns benefícios ao incluí-lo na rotina:

Estimulante natural – A bebida é uma fonte de energia, deixando o organismo mais ativo, combatendo o cansaço e deixando o corpo em estado de alerta. Assim, também pode funcionar como um auxílio para o aumento da capacidade de aprendizagem e da resistência física corporal.

Reduz a chance de câncer de fígado – Dados de um estudo realizado pela Queen’s University Belfast, no Reino Unido, comprovam que quem consome 50 ml de café regularmente pela manhã tem 50% menos chance de desenvolver carcinoma hepatocelular, conhecido popularmente como câncer de fígado.

Combate às inflamações – De acordo com uma pesquisa publicada em 2016, pela Universidade de Stanford, a cafeína é uma das responsáveis por agir contra a inflamação do corpo causada pelo envelhecimento, assim, a bebida se torna um anti-inflamatório não convencional.