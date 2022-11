Internacional Shopping celebra seus 24 anos com uma programação especial

Referência em lazer e compras para as famílias da cidade de Guarulhos e região, o Internacional Shopping completa 24 anos, na próxima sexta-feira, dia 12. Para celebrar essa data tão especial, o Inter prepara uma programação especial e convida todos os visitantes a comemorarem com diversas ações especiais.

Nos dias 12 e 13 de novembro, o Shopping disponibilizará uma loja instagramável com uma Gif Both 360°, – câmera que realiza vídeos em 360°. Para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do Internacional Shopping. A ação funcionará das 14h às 21h no sábado e das 14h às 20h no domingo. Além disso, também no dia 12, das 09 às 11h será possível participar do famoso Aulão de dança promovido pelo Inter. Para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo e reservar sua vaga.

Dando continuidade às comemorações, o empreendimento também terá um show de música ao vivo na Praça de Alimentação. Completando a ação, personagens circulam pelo shopping interagindo com os clientes. “Será mais uma celebração junto aos nossos parceiros, clientes e lojistas, por mais um ano de conquistas. Temos certeza de que mais comemorações virão, inclusive com as novidades que chegam no empreendimento, para somar todos os benefícios que visamos ao público de Guarulhos e da região. Teremos mais experiências ao público, além das compras. Somos um empreendimento que reúne lazer, serviço, entretenimento e variedade em um único lugar”, afirma Edelcio Cazelatto, superintendente do Internacional Shopping.

Para novembro, o Shopping e seus clientes também vislumbrarão um painel super colorido criado pelo renomado artista paulistano, Gabriel Menezes, mais conhecido como Mena, que trouxe ainda mais vida ao prédio do empreendimento, na fachada da Via Dutra. “O público do Shopping faz parte da história do Inter. O objetivo é destacar a importância dos visitantes de todo o entorno ao sucesso do Shopping. Ficamos contentes em celebrar 24 anos de uma história repleta de sucesso junto com nossos clientes”, comenta Bruna Marcon, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Um dos pontos mais famosos de Guarulhos e região, o Internacional Shopping foi inaugurado em 12 de novembro de 1998 e hoje conta com operações dos mais diversos segmentos. Muito além de um centro de compras, o empreendimento oferece entretenimento e conveniência à população, além de uma das mais completas Praças de Alimentação da Grande São Paulo.

O Internacional Shopping fica na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n, em Itapegica, Guarulhos. Mais informações sobre o empreendimento no site www.internacionalshopping.com.