Conservatório apresenta show com repertório de jazz e rock instrumental no dia 18

O grupo Guitar Fusion apresenta recorte do trabalho realizado por professores e alunos do Conservatório de Guarulhos ao longo do último semestre no próximo dia 18, sexta-feira, às 20h, no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear). A apresentação musical é gratuita e tem classificação livre.

No programa do show o Guitar Fusion apresenta repertório com jazz e rock instrumental, clássicos como The Extremist, de Joe Satriani, Warm Regards, de Steve Vai, Blue in Green, de Miles Davis, Catalup, de Herbie Hancock, entre outros.

Sob coordenação de Armando Leite e Pedro Esteves, o Guitar Fusion é formado pelos guitarristas Mario Henrique Cruz, Juninho Resende, Vinícius Santiago, Cássio Silva, Leh Pereira, Joyce Pires, Augusto Cesar, Pedro Lucas, Diego de Souza e Flávio Rocha.

Iniciativa da Secretaria de Cultura, a apresentação do grupo Guitar Fusion integra o calendário de eventos culturais do Conservatório Municipal de Guarulhos como resultado das atividades formativas que acontecem no espaço.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O auditório do Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo.