Bailes 60+ serão retomados a partir do próximo dia 30

Os Bailes 60+, promovidos pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso (SPI) de Guarulhos, serão retomados a partir do próximo dia 30 (quarta-feira), quando um evento irá acontecer no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas das 8h às 12h. A atividade estava suspensa há mais de dois anos em razão das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Entre os benefícios da dança estão melhoria da saúde, do bem-estar, do humor, do sono e a socialização. Para a pessoa idosa ela também auxilia na melhora da coordenação e do equilíbrio, o que evita quedas.

Coordenados pela SPI, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, os Bailes 60+ fazem parte do Programa de Envelhecimento Ativo, que disponibiliza atividades de recreação, físicas e de lazer à turma da melhor idade (pessoas acima de 60 anos) tendo em vista a promoção da qualidade de vida, da saúde e a integração do segmento.

Confira a programação

30/12 (quarta-feira) – das 8h às 12h – Baile 60+ no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Pimentas)

3/12 (sábado) – das 14h às 17h – Baile 60+ no CEU Presidente Dutra (final da rua Maria de Paula Motta, Jardim Presidente Dutra)

13/12 (terça-feira) – das 8h às 12h – Baile 60 + com os participantes do projeto Academia na Praça 60+ na praça Francisco Pompeu (Vila Fátima)

16/12 (sexta-feira) – das 8h às 12h – Baile 60+ no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Pimentas)