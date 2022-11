Conservatório de Guarulhos oferece nova série de encontros musicais gratuitos

Entre os dias 21 e 25 de novembro o Conservatório Municipal de Guarulhos oferece nova série de encontros com os grupos musicais formados por professores e alunos da instituição. Os encontros, que acontecem no auditório do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), são gratuitos e têm classificação livre.

Iniciativa da Secretaria de Cultura, as apresentações integram o calendário de eventos culturais do conservatório, com rico recorte das atividades formativas que acontecem no espaço e os resultados alcançados ao longo do ano.

Na próxima segunda-feira (21), às 20h, acontecem as apresentações dos grupos Boca no Trombone, Caminhos da Percussão e Trompete.com.br. Coordenado pelo professor Roberto Gastaldi, o grupo Trompete.com.br trabalha linguagens de diferentes estilos musicais aplicadas ao trompete, como samba, bolero, xote, música barroca, entre outros, priorizando a execução técnica e o aperfeiçoamento das articulações, a sonoridade, a dinâmica e os andamentos.

O Boca no Trombone tem coordenação do professor Silvio Giannetti e é voltado à execução de músicas para trombone e tuba, como quartetos, quintetos e sextetos, explorando a sonoridade dos metais graves, do popular ao erudito. Já o Caminhos da Percussão, coordenado por Ricardo Ramesh, apresenta repertório com foco no desenvolvimento de habilidades básicas de instrumentos percussivos.

Dia 22, terça-feira, às 20h, o grupo Caminhos da Percussão volta ao palco com o Coletivo Estudando o Samba, coordenado por Ronaldo Gama para apresentar o show Guarulhos Deu Samba. Em meio à combinação de projetos que se dedicam a estudos da música afro, o show conta com a apresentação de canções inéditas de compositores guarulhenses, acompanhadas de instrumentação características como cuíca, pandeiro, cavaco e violão.

A Roda de Choro do Samuka faz apresentação na quarta-feira (23), às 20h, ocasião em que apresenta repertório com alguns dos mais importantes nomes da música brasileira, como Pixinguinha, Radamés Gnattali, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, entre outros.

Os alunos do projeto Cordas, Pra que Te Quero!, coordenado pelo professor Victor Castellano, e o Clube do Violão e Cordas se apresentam na sexta-feira (25), às 16h, com repertório diversificado, que vai do clássico ao popular, com arranjos especialmente elaborados para os grupos.

Ainda na sexta-feira, às 20h, os alunos da professora Isabel Kanji apresentam repertório erudito em recital de piano e música de câmara.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo.