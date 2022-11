Inferno Nacional o Musical terá apresentação presencial no Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato em Guarulhos

A Cia. De Teatro PimentArdida apresenta “Inferno Nacional – O Musical”, nos dias 25 de novembro às 21horas e 26 de novembro às 20horas no Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato – Centro, um espetáculo próprio que foi desenvolvido graças a Lei de incentivo à cultura Aldir Blanc, o projeto foi realizado em 2021 de forma on-line adiados devido ao fechamento de teatros e escolas, fato causado pela pandemia do novo coronavírus que se espalhou pelo Brasil, mas agora todos poderão acompanhar o espetáculo presencialmente!!

Escrita por Ítalo Soares, a encenação é composta por paródias de músicas contemplando vários estilos com referencias culturais do nosso país como rock, MPB, axé music, entre outros ritmos conhecidos pelo público. Essa temporada é comemorativa ao aniversário de sete anos de fundação do grupo teatral.

SINOPSE

Um adolescente encontra-se em um ambiente totalmente desconhecido por ele, o inferno. Num misto de paciência, medo e curiosidade tenta desvendar quais os mistérios daquele lugar. De repente surgem o diabo e o Coisa Ruim, seu assistente e braço direito. O adolescente começa a questionar para ambos o motivo de estar naquele local, afirmando que sempre foi boa pessoa e que era injusta sua presença no inferno. Coisa Ruim e o diabo tentam convencê-lo que o espaço é bom e que ele ficará bem por lá, mas indignado não aceita os argumentos e quer sair. O jovem começa a causar incômodo ao gerar conflito entre os habitantes. para deixar o inferno ele deve participar de um programa de televisão estilo talk show promovido pelo diabo.

No estilo teatro grotesco a montagem busca trabalhar a desconstrução de estereótipos sociais frente ao inferno, no entanto sem entrar em questões religiosas. O embate entre oprimido e opressor é colocado em pauta pelo grupo teatral com as questões e conflitos levantados pelo adolescente.

OBJETIVOS

A Cia. De Teatro PimentArdida busca colocar em debate a alienação da sociedade frente aos estereótipos, com a manutenção da ignorância devido a condição social, sexual, cultural, política, entre outras imposições que não são discutidas pela população. O grupo coloca em xeque a condição de pessoas politicamente incorretas, que condenam outras ao inferno na terra, por condições econômicas, religiosas, étnicas e sociais. A militância das minorias em benefício do entendimento da cidadania e liberdade é outro foco de reflexão.

A COMPANHIA

Idealizada em 2016 por Ítalo Soares e com apoio de alunos do projeto cultural teatral “Teatro na Comunidade”, desenvolvido no município de Guarulhos, que com o encerramento de suas atividades no ano de 2015 os profissionais decidiram oficializar seu trabalho, com a finalidade de levar arte e cultura para a população das periferias por meio de montagens teatrais. A Cia. De Teatro PimentArdida conta com vários espetáculos em seu curriculum desde a sua criação. O grupo participou de festivais e mostras em cidades da região metropolitana de São Paulo. No final de 2020 teve seu trabalho reconhecido com a aprovação pela Lei Aldir Blanc de três projetos, além de “Inferno Nacional” foram contemplados “Ubu Rei” e “Teatro Social”.

FICHA TÉCNICA – INFERNO NACIONAL – O MUSICAL

Direção Geral: Ítalo Soares

Direção musical e vocal: Davi Henrique

Elenco: Italo Soares, Kevin Vitor, Janaina Boechat, Guizoide, Luiz Camargo

Músicos: Bhayan Bernardo, Felipe Veneto, Davi Henrique

Figurino: Emerson Pinheiro

Maquiagem: Emerson Pinheiro

Cenografia: Júlia Cordeiro

Assistente Cenografia: Val Rodrigues

Assistente de produção/contrarregra: Willian P Fester

Texto: Ítalo Soares

Colaboração de Texto: Mel Harvelle

Assessoria de Comunicação: Kaulaine Souza

Produção: Cia PimentArdida.

SERVIÇO:

Inferno Nacional – O Musical

Direção: Ítalo Soares

Gênero: Musical

Classificação indicativa:14 anos

Quando: 25 e 26 de novembro de 2022

Onde: Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato

Horário: Dia 25 ás 21horas e dia 26 ás 20horas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/inferno-nacional-o-musical/1724915

