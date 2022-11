Lago dos Patos e Clube do Cecap recebem caminhada para cachorros em dezembro

O Lago dos Patos, na Vila Galvão, receberá, no próximo dia 8, uma quinta-feira, feriado do aniversário de Guarulhos, a partir das 8h, a Cãominhada. Três dias depois, no domingo, 11, no mesmo horário, será a vez do Clube do Cecap sediar a atração. O evento está com ingressos disponíveis e tem um viés social de apoio ao Dpan (Departamento de Proteção Animal) de Guarulhos.

O ticket custa R$ 30 e dá direito a um kit, com sacolinha esportiva, camiseta do evento e medalha de participação. Toda a verba será revertida em vacinas para os animais do Departamento de Proteção Animal. A entrega de todos os kits será em nossa unidade Flor de Lótus – Guarulhos, encontrada na Av Timóteo Penteado, 2991, Vila Galvão, durante toda a semana que antecede o encontro.

Para adquirir os ingressos, basta acessar a página oficial no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/caominhada-flor-de-lotus-edicao-aniversario-guarulhos/1770137